Не исключено, что появится и портативная версия.

Информационные утечки о следующем поколении консолей Xbox набирают обороты. По данным авторитетного инсайдера TheGhostOfHope, который ранее делился точными сведениями о франшизе Call of Duty, одна из будущих частей шутера разрабатывается исключительно для нового поколения Xbox. Речь идет об игре, запланированной к выходу в 2026 году. В то же время Call of Duty 2025 останется на платформах текущего поколения, включая Xbox Series X|S.

Эта информация может указывать, что Microsoft не собирается затягивать с выпуском новой Xbox. Если слухи подтвердятся, компания может представить консоль уже осенью 2026 года — потенциально даже раньше, чем ожидалось. При этом Sony, по неподтвержденным данным, планирует выпустить PlayStation 6 не ранее 2027 года.

Косвенное подтверждение инсайда заключается в том, что Microsoft отказалась от обновления Xbox Series в середине жизненного цикла — в отличие от Sony, которая работает над выпуском PS5 Pro. Такое решение может указывать на сосредоточение всех усилий на создании полноценной консоли следующего поколения.

Отметим, что в новом поколении Xbox вполне может появиться две версии устройства: традиционная стационарная и компактная портативная. Последняя могла бы конкурировать с Steam Deck и Nintendo Switch, что вполне логично на фоне растущего интереса к гибридным игровым платформам.

Также не исключено, что Microsoft выберет символичную дату для запуска консоли, приурочив её к 25-летию оригинального Xbox. Напомним, первый Xbox был выпущен 15 ноября 2001 года, а значит, юбилей придется на 15 ноября 2026 года.

При этом у актуального поколения Xbox есть проблемы с продажами, так что, возможно, Microsoft действительно выпустит новую консоль пораньше, чтобы акцентировать на ней всё внимание.