Но его возможности ограничены.

Microsoft выпустила свежее обновление для «Блокнота», которое добавило функцию ReWrite на базе нейросети ChatGPT. Причём это обновление доступно во всех странах и регионах, хотя ранее было доступно только в США и требовало регистрации в программе Windows Insider. Эта функция позволяет переписывать текст с помощью ИИ, меняя его тон, перефразируя и корректируя длину.

Актуальная версия «Блокнота» получила номер 11.2412.16.0. При этом ограничения всё же есть – функция ReWrite доступна только при наличии подписки Microsoft 365 Personal или Family. При этом подписка нужна только если пользователи находятся на территории США, Великобритании и Канады. В остальных случаях можно обойтись и без подписки, но в этом случае количество токенов на каждую генерацию ограничено. Если нужно больше – придётся платить за Microsoft 365

Функционально новая возможность позволяет лишь перефразировать текст, но не работает с абзацами, таблицами, не умеет давать краткую «выжимку» из текста и неспособна структурировать неорганизованный документ. К слову, всё это умеет Copilot в Word.

Пока что новая возможность есть только на Windows 11. ReWrite при работе генерирует три варианта текста, из которых можно выбрать лучший. Также можно переключать варианты тона, среди которых формальный, неформальный, вдохновляющий и юмористический.

Форматирование тоже можно менять: доступны варианты «абзац», «список», «бизнес», «академический стиль», «маркетинг» и «поэзия».

Функцию можно вовсе отключить, если она не нужна.