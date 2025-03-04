В списке есть Tiberian Dawn, Red Alert, Renegade, Generals и Generals Zero Hour.

Компания Electronic Arts сделала большой подарок фанатам игровой серии Command & Conquer, опубликовав полный исходный код Tiberian Dawn, Red Alert, Renegade, Generals и Generals Zero Hour под лицензией GPL.

Как знают все фанаты олдскульных игр, Tiberian Dawn, Red Alert и Generals — классические стратегии в реальном времени, где игрокам предстоит развивать свою военную мощь, добывая ресурсы и строя базы. Они стали настоящим прорывом в играх в своё время.

Отдельно отметим Renegade — уникальный шутер от первого лица с элементами стратегии, разворачивающийся во вселенной C&C. Несмотря на неоднозначный приём игры, она всё же стала популярной в начале нулевых.

Публикация исходников игр стала возможной благодаря Люку Финану, администратору сообщества CnCNet, которое занимается сохранением и поддержкой классических игр Command & Conquer. EA предоставила ему доступ к своим архивам, а он, в свою очередь, восстановил код из старых репозиториев Perforce и привел его в рабочее состояние.





Как отмечается, исходники не включают в себя оригинальные игровые ресурсы, так что для запуска потребуются официальные версии игр. Однако открытие кода всё же позволит разработчикам и фанатам улучшить существующие проекты CnCNet и OpenRA, а также развивать открытый игровой движок для C&C Tiberian Dawn, Red Alert и Dune 2000.

Кроме того, EA выпустила обновлённый набор инструментов для разработки модов, включая редактор миссий, инструменты для создания игровых миров и поддержку публикации модов в Steam Workshop, что позволит энтузиастам создавать новые проекты на базе классических игр.