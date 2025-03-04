Одна из недавних утечек указывает, что AMD разрабатывает кастомную систему-на-чипе (SoC) под названием AERITH PLUS.

Похоже, что в ближайшем будущем мы можем увидеть преемника Steam Deck. Одна из недавних утечек указывает, что AMD разрабатывает кастомную систему-на-чипе (SoC) под названием AERITH PLUS. Скриншот с этим названием опубликовал пользователь @Olrak29_.

Для тех, кто не в курсе, AERITH – это кодовое название SoC, которая используется в консоли Steam Deck. Он основан на архитектуре Zen 2 и включает 4 ядра и 8 потоков инструкций, а также графическое ядро.

Если информация верна, то AERITH PLUS может стать «сердцем» новой консоли от Valve, которую пока не анонсировали, хотя слухи о ней ходят. А в прошлом году Valve подтвердила, что стремится к значительному скачку в производительности для новой версии Steam Deck.

Утечка также раскрыла возможные характеристики, которые выглядят так:

CPU: до 8 ядер / 16 потоков (кастомный вариант Krackan Point) с таковой частотой до 3,8 ГГц (против 3,5 ГГц в AERITH) и TDP до 20 Вт, (против 15 Вт у AERITH).

GPU: до 12 Compute Units (CU) с частотой до 1,8 ГГц (против 1,6 ГГц у AERITH).

Оперативная память – Samsung LPDDR5X 8533 MT/s, что значительно быстрее текущих 6400 MT/s LPDDR5.

При этом оригинальный AERITH использует архитектуру RDNA 2 для своего iGPU с 8 вычислительными блоками (CU) и частотой 1,0-1,6 ГГц. Однако версия PLUS потенциально может получить архитектуру Zen 5, что подразумевает графику RDNA 3.5, а это может значительно повысить производительность системы в целом.

Отметим, что пока официальных анонсов не было.