Компания пока отстаёт от ChatGPT в плане качества работы ИИ.

Apple строит большие планы по развитию Siri и её ИИ-функций, но, похоже, эта задача оказалась сложнее, чем компания изначально предполагала. Ранее предполагалось, что с выходом iOS 19 в этом году Apple представит множество новых функций на основе искусственного интеллекта. В их числе ожидались обновления Apple Intelligence и улучшения Siri. Однако теперь стало известно, что компания задерживает запуск ключевых функций iOS 19, и точные сроки их выхода пока не определены.

Марк Гурман в своём последнем выпуске рассылки Power On утверждает, что компания отстаёт от графика разработки новой Siri и ключевых функций iOS 19. Если ранее предполагалось, что новая версия голосового помощника на базе большой языковой модели появится в iOS 19.4 или в iOS 19.5 в 2026 году, то теперь, по словам Гурмана, это произойдёт позже, а именно в iOS 20 в том же 2026 году.

По данным инсайдера, у компании из Купертино проблемы на фоне стремительного развития ChatGPT и других генеративных ИИ-инструментов. К слову, в актуальной версии iOS 18.2 используется именно нейросеть от OpenAI.

Apple также планировала выпустить ряд новых функций в iOS 18.5, включая распознавание информации на экране, понимание контекста и более глубокую интеграцию с приложениями. Ожидалось, что эти возможности появятся уже в iOS 18.4, но из-за задержек в разработке обновление было перенесено.