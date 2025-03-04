Хотя можно вернуть и старый алгоритм подсчёта

Windows 11 получила новое предварительное обновление, в котором улучшена работа «Диспетчера задач». Теперь он будет правильно отображать данные об использовании процессора.

Эта тестовая сборка 26120.3360 доступна в каналах Dev и Beta для участников программы раннего доступа Windows 11. Помимо улучшений «Диспетчера задач», обновление также добавляет новую полезную функцию для экрана блокировки.

Как сообщалось ранее, актуальная версия «Диспетчера задач» может показывать данные о загрузке CPU не совсем корректно. Например, на вкладке «Процессы» могло отображаться 9% использования процессора, а на вкладке «Производительность» – 14% из-за чего пользователи думали, что проблема в операционной системе.

На самом деле это не было ошибкой, а лишь особенностью расчёта нагрузки процессора. Вкладка «Процессы» использовала один метод вычисления, а вкладка «Производительность» – другой. Теперь Microsoft изменила алгоритм, и теперь во всех разделах «Диспетчера задач» используется единый стандартный метод расчёта нагрузки CPU. В компании уточнили, что теперь не нужны сторонние инструменты, чтобы выяснить точную загрузку процессора.

При этом, если пользователю больше нравился старый метод расчёта, его можно будет вернуть в разделе «Подробности» в «Диспетчере задач». Там появится параметр «CPU Utility», который позволит включить прежнюю систему измерения нагрузки процессора.

Ещё одно изменение в новой тестовой сборке касается виджетов экрана блокировки. Microsoft добавила возможность настраивать, какие виджеты отображаются, а какие нет. Однако пока эта функция доступна только для пользователей из Европейкой экономической зоны. Другим остаётся ждать.

Что касается релиза новой функции, то сроки пока не названы.