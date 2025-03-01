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Razg0n
В диспетчере задач Windows изменится способ расчета загрузки процессора
Прежний не интуитивно понятный метод заменят на более соответствующий отраслевым стандартам

В последнее время операционная система Windows стремительно развивается, обрастая новыми функциями. Но ее некоторые глубинные механизмы до сих пор выглядят архаично, так как тянутся практически без изменений еще со времен Windows 4.0, которая вышла почти 30 лет назад.

Примером такого механизма в настоящее время служит знаменитый  "Диспетчер задач", используемый многими в том числе для определения загрузки процессора. К сожалению, приложение не способно корректно выполнять свою задачу с точки зрения современных требований. И то, что оно показывает, может совершенно не коррелировать с реальным положением дел.

Microsoft признала проблему, указав, что отображение производительности ЦП в диспетчере задач не идет ни в какое сравнение с тем, как это делается в сторонних утилитах. Поэтому уже в одном из следующих обновлений Windows методика расчета загрузки процессора будет изменена для соблюдения отраслевых норм.

"Мы приступаем к изменению правил расчета загрузки ЦП для вкладок «Процессы», «Производительность» и «Пользователи». Отныне Task Manager будет применять стандартные метрики для соответствия отраслевым стандартам и стороннему инструментарию", — сказали в Microsoft.

Как конкретно изменится методика не уточняется. Но предполагается, что пользователям теперь не придется прибегать к таким приложениям, как HWiNFO, поскольку диспетчер задач будет показывать то же самое. Для обратной совместимости MS оставит столбец "CPU Utility" на вкладке "Подробности", где можно будет найти текущий метод расчета загрузки CPU.

Данные изменения включены в сборку Windows 11 Insider Preview Build 26120.3360 и станут частью грядущего обновления 24H2, выход которого ожидается 1 октября 2025 года.

#windows #процессор #cpu #программное обеспечение #операционная система #софт #диспетчер задач
Источник: wccftech.com
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