Речь о Core Ultra 9 285K, причём производительность упала почти вдвое. Решения пока нет.

Похоже, проблемы каждой новой версии Windows давно стали «хорошей» традицией. Так, пользователи Windows 11 версии 24H2 сообщают о проблемах с производительностью на ПК с новешими процессорами Intel, особенно на моделях Core Ultra 9 285K.

Отмечается, что после установки обновлений KB5050094 и KB5051987 наблюдаются замедления и сбои в работе системы. Пользователи жалуются на падение производительности при сворачивании приложений, а также на падение частоты процессора. Проблема отмечены в различных программах, включая 7Zip и Prime95.

К примеру, в бенчмарке 7Zip производительность системы упала вдвое, хотя были заняты все ядра. Также есть проблемы в играх. Пользователь форума Neowin под ником kiddingguy сообщил о таких сбоях в игре The Settlers: New Allies. А в некоторых случаях система вовсе отказывалась запускаться. Как минимум один пользователь смог запустить ОС на ПК с процессором Core Ultra 9 285K на материнской плате ASRock Z890 Pro RS только с бета-версией BIOS, хотя установка системы прошла штатно.

При этом на более старом Intel Core i9-12900K такой проблемы не было, как и на современном AMD Ryzen 9 9950X. Похоже, это проблема новейших «синих» чипов с сокетом LGA 1851.

Ранее Intel признала наличие подобных проблем с производительностью своих процессоров Arrow Lake, выпущенных в октябре 2024 года. Компания выпустила обновления для устранения четырех основных проблем, процессоров, позднее в обновлении Windows 11 версии 26100.2161 и обновлениях BIOS появились патчи. Но теперь компании предстоит новая работа.

При этом реакции от Microsoft и производителей материнских плат пока нет. Пользователям рекомендуется обновить Windows и BIOS до последних версий или дождаться финального обновления ОС. Также можно откатиться на более старую версию Windows 11.