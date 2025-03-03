Цена и дата продаж пока не сообщается

Компания Zero Zero Robotics представила V-Coptr Falcon Mini — первый в мире бикоптер массой менее 250 граммов, который может похвастаться очень быстрым ускорением и высокой маневренностью.

Особенности V-Coptr Falcon Mini:

Дизайн бикоптера: В отличие от традиционных квадрокоптеров с четырьмя пропеллерами, V-Coptr Falcon Mini оснащен двумя V-образно расположенными пропеллерами над корпусом. Эта конструкция обеспечивает высокую маневренность и быстрое ускорение.

Вес и размеры: Масса устройства составляет менее 250 граммов, что упрощает его использование и освобождает от некоторых авиационных ограничений.

Камера: Дрон оснащен 4K-камерой с трехосевой стабилизацией.

Предыдущая модель компании, V-Coptr Falcon, выпущенная в 2020 году, весила более 700 граммов и подпадала под более строгие правила эксплуатации. Новая версия Falcon Mini благодаря уменьшенному весу становится более доступной для начинающих пользователей.

На данный момент подробная информация о цене и дате начала продаж отсутствует. Однако на официальном сайте V-Coptr можно подписаться на уведомления о запуске и специальных предложениях.



