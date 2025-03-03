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Drakostaarn
Windows 11 24H2 будет работать на процессорах Intel 8-го поколения и новее
В минувшие выходные Microsoft ещё раз обновила документ, пояснив, что Windows 11 24H2 по-прежнему поддерживает более старые процессоры.

Несколько недель назад изменения в документации Microsoft, касающиеся поддержки процессоров в Windows 11 24H2, вызвали ажиотаж среди пользователей. Некоторые СМИ неверно истолковали обновление и сообщили, что новые системные требования исключают поддержку старых процессоров. Однако, как оказалось, это не так.

Microsoft всего лишь обновила рекомендации для производителей (OEM), предлагая им ориентироваться на более современные процессоры.

В минувшие выходные Microsoft ещё раз обновила документ, пояснив, что Windows 11 24H2 по-прежнему поддерживает более старые процессоры. Теперь в списке совместимых моделей снова указаны процессоры Intel 8-го, 9-го и 10-го поколений, а также некоторые другие модели.

Таким образом, проблемы пока нет, пользователи с относительно старыми ПК могут установить обновление. Тем не менее, не стоит торопиться с установкой Windows 11 24H2. На некоторых устройствах новая версия системы оказалась нестабильной, а её запуск сопровождался большим количеством ошибок. Из-за этого Microsoft даже временно блокировала обновления для некоторых пользователей.

На данный момент часть проблем уже устранена, но говорить о полной стабильности Windows 11 24H2 пока рано. При этом версия 23H2 будет поддерживаться до 11 ноября 2025 года, так что у Microsoft есть ещё девять месяцев, чтобы исправить оставшиеся ошибки.

#microsoft #windows 11 #windows 11 24h2
Источник: windowslatest.com
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