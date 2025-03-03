Речь идёт об RDNA 5, при этом RDNA 4 компания пропустит.

Компания AMD разрабатывает новую линейку процессоров с кодовым именем «Medusa», которые будут базироваться на архитектуре Zen 6 «Morpheus» и получат встроенную графику RDNA 5. По имеющимся данным, производитель принял решение пропустить поколение RDNA 4 и сразу внедрить более передовую графическую архитектуру в свои будущие решения.

Эта информация поступила от инсайдеров из Китая, так что пока она считается неофициальной утечкой.

Ожидается, что Zen 6 принесёт значительное повышение вычислительной мощности и энергоэффективности по сравнению с предыдущими версиями. В числе ключевых нововведений — применение 2,5D-интерконнекта, который позволит увеличить пропускную способность и минимизировать задержки между вычислительными модулями, обеспечивая более быструю и стабильную работу процессоров.

Интеграция RDNA 5 в Zen 6 может свидетельствовать о намерении AMD укрепить свои позиции в сегменте мощных графических решений для интегрированных чипов. Ранее появлялись сообщения о том, что RDNA 5 фигурирует в технической документации Microsoft, связанной с разработкой игровых консолей следующего поколения, что подтверждает перспективность данной архитектуры.

Первые процессоры, построенные на основе Zen 6 и RDNA 5, могут появиться на рынке не раньше 2025 года. Это даст компании время для финальной доработки технологий и их полноценной адаптации к новым требованиям пользователей.

Следует отметить, что последние тесты показывают высокий уровень графической производительности на встроенных видеоядрах AMD. Так, встроенная графика Radeon 890m, по некоторым данным, не уступает ноутбучной RTX 3050 и десктопной GTX 1650.