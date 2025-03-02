Проблему с «чёрным экраном» на картах RTX 30, RTX 40 и RTX 50 решить пока не удалось.

Разработчики компании NVIDIA выпустили свежее обновление драйвера GeForce для видеокарт с номером версии 572.6. Он, как утверждается, решает проблему с «чёрным экраном» на картах RTX 50. Однако пользователи продолжают сталкиваться с этой проблемой.

По горячим следам компания выкатила версию 572.65, которая уже точно должна устранить неисправность. Самое интересное, что эта проблема касается не только «пятидесятой» серии, но также затрагивает более старые модели. На официальном форуме GeForce говорится о проблемах с моделями RTX 3060, RTX 4090, RTX 5070 Ti і так далее.

Отметим, что проблема проявляется в случае подключения через DisplayPort и лишь на некоторых моделях мониторов. И это не единственный баг в картах линейки RTX 50. Так, в моделях RTX 5090 и 5070 Ti производитель подтвердил наличие проблем. Кроме того, один из владельцев GeForce RTX 5090 сообщил о возгорании карты во время работы.

Отметим, что у компании серьезно выросли затраты на исследования и разработки в прошлом году, что неизбежно повлечет за собой удорожание конечных решений.