Но компания всё равно стала тратить на эти нужды не более 10% выручки.

Годовой отчёт NVIDIA по форме 10-K содержал заявление о том, что с момента своего основания более тридцати лет назад компания NVIDIA вложила в исследования и разработки в общей сложности $58,2 млрд. Если учесть, что по итогам одного только прошлого года она понесла профильные затраты в размере $12,9 млрд, можно догадаться о росте затрат на НИОКР в последние годы. Действительно, в прошлом году данная статья расходов NVIDIA выросла сразу на 49%.

Источник изображения: NVIDIA

Примечательно, что при этом в удельном выражении компания формально стала тратить на исследования и разработки меньше средств, поскольку эта статья расходов по отношению к общей выручки уменьшилась с 14,2 до 9,9 %. Однако, учитывая опережающие темпы роста выручки NVIDIA, можно утверждать, что первый фактор с запасом перекрывает рост затрат на науку и изыскания. Кстати, административные и маркетинговые расходы по итогам прошлого года компания увеличила только на 32% до $3,49 млрд.

Источник изображения: NVIDIA

Общая доля операционных расходов по отношению к выручке снизилась с 18,6 до 12,6 %. Как отметили представители компании, необходимость тратить больше средств на запуск массового производства Blackwell в прошлом квартале привела к снижению нормы прибыли до 73%, но уже во втором полугодии NVIDIA рассчитывает вернуться в более привычный для себя район 75 %. Фактически, такой величины этот показатель достиг по итогам прошлого фискального года в целом.

По состоянию на конец января текущего года NVIDIA располагала примерно 36 000 сотрудников в 38 странах, из них 21 700 человек были вовлечены в исследования и разработки. Поскольку штат поглощённой ранее компании Mellanox базируется преимущественно в Израиле, в этой ближневосточной стране на NVIDIA работает около 4700 специалистов. Часть из них приняла участие в боевых действиях, но на бизнес компании это особого влияния не оказало, как отмечается в отчёте.