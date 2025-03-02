Компания Microsoft на днях официально объявила о прекращении поддержки Skype с 5 мая 2025 года, призывая пользователей перейти на новую платформу Microsoft Teams.

Компания Microsoft на днях официально объявила о прекращении поддержки Skype с 5 мая 2025 года, призывая пользователей перейти на новую платформу Microsoft Teams.

Как отмечается, пользователи Skype могут легко перейти на Microsoft Teams, используя свои существующие учетные записи. При входе в Teams с учетной записью Skype все чаты и контакты автоматически перенесутся в новое приложение, позволяя продолжить общение без потери данных.

Это также позволяет отказаться от инвестирования ресурсов в несколько сервисов, которые имеют множество одинаковых функций, в том числе поддержку голосовых и видеозвонков, групповых звонков, текстовых сообщений и совместного доступа к файлам.

С другой стороны, у Skype есть некоторые возможности, которые отсутствуют в бесплатной версии Teams. Это, к примеру, возможность совершать и получать телефонные звонки прямо с компьютера или мобильного устройства. Подобным может похвастаться разве что Viber.

Отметим, что Skype, запущенный в 2003 году и приобретенный Microsoft в 2011 году, долгое время был популярным сервисом для видеозвонков и обмена сообщениями, особенно на территории СНГ, поскольку система была оптимизирована под медленные каналы связи. Однако с течением времени его популярность снизилась из-за конкуренции со стороны других платформ, таких как Zoom и WhatsApp.