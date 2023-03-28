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Пред-топовая конфигурация на RTX 4080 в апреле 2023

В этой статье я опишу пред-топовую конфигурацию на видеокарте RTX 4080 и процессоре Ryzen 7 7700X.
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Всем привет. В этой статье я расскажу о том, какой конфиг с видеокартой Geforce RTX 4080 можно собрать в апреле 2023 года. 

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Видеокарта 

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Видеокарта как известно выбрана RTX 4080. В исполнении ROG STRIX, из-за лучшей (после FE) компонентной базы (ссылаясь на Vik-OFF (Какую RTX 4080 ВЫБРАТЬ?)).

В целом можно сказать, что данная видеокарта обеспечит отличный запас для 2K и 60 FPS в 4К во многих проектах без RTX. 

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Также есть белая версия.

 

 

Процессор 


Процессор я выбрал AMD Ryzen 7 7700X. Он имеет 8 ядер/16 потоков на частоте до 4,5 ГГЦ и производительность достаточную производительность для RTX 4080 в разрешении от 2К. 

 

 

Мы подошли к выбору материнской платы и тут, как всегда, есть несколько вариантов.

Это плата премиум сегмента обладающая 20-ю фазами питания. А из дополнительных функций она имеет WIFI 6E, BlueTooth 5.3 и ThunderBolt 4. 

 

Средне-бюджетная плата, которая имеет у себя на борту 14 фаз питания, а также WIFI 6 c BlueTooth 5.2. 


 

Последняя плата может похвастать лишь демократичной (по сравнению со своими коллегами) ценой. 

 

 

Оперативная память 

В качестве оперативной памяти можно выбрать модули G.Skill Trident Z5 2x32GB с частотой 6000Mhz и таймингами 30-40-40-96. 

 


Или же память G.Skill Ripjaws S5 объёмом 2x16GB также с частотой 6000Mhz и таймингами 32-38-38-96.

 

 

Блок питания 

Для данной сборки нужен БП не менее чем на 850 ватт и поэтому были выбраны 2 блока питания: 

Be Quiet! Dark Power 13 850W предлагает сертификат 80+ Titanium и разъём 12VHPWR поэтому не придётся использовать переходник для видеокарты. 

 

Или же можно взять более бюджетный Deepcool PQ850M он не имеет коннектора 12VHPWR, но если для вас это не проблема, то можете сделать выбор в его сторону. 

 

Охлаждение процессора 

И здесь нам открывается весь обширный выбор систем охлаждения.  

Из воздушных: 

ID-COOLING SE-224-XT ARGB V3 для тех, кому нужна ARGB подсветка. 

 

 

И минималистичный ID-COOLING SE-225-XT BLACK.

 

Но также можно рассмотреть и СЖО: 

DeepCool LS 520/720. 



 

Также есть белые версии. 

 

 

Arctic liquid Freezer II 240, 280, 360, 42(RGB, ARGB). 


 

 

 

 

RGB версии: 




 

 

 

ARGB версии: 

 

 




 

А вообще можно брать любую СЖО кроме 1-секционных. 

*Сверяйте крепления. 


SSD 

Тут мои рекомендации просты-берите любой понравившийся SSD, но перед этим изучите его. 

Вот список проверенных моделей 

Samsung 970 EVO PLUS,980, 980 PRO; 

 Kingston KC3000(Renegade); 

WD SN850. 

Корпус 

MagniumGear Neo Qube 2 

Данный корпус не сильно отличается от Lian Li Dynamic EVO. Всё также обеспечивает сквозной продув и позволяет установить 3x360мм радиаторов сверху, сбоку и снизу. Поддерживает платы формата до ATX. 

 


Также есть белая 

 


И Infinity-Mirror версии.

 


Be Quiet Pure Base 500 DX 

Это простой корпус, имеющий сетчатую переднюю панель и поддерживающий радиаторы до 360мм (спереди), до 240 (сверху) и до 140 (сзади). Поддерживает платы формата до ATX. 

 


Также есть белая версия корпуса. 

 


be quiet! SILENT BASE 802 WINDOW 

Это корпус из премиум-линейки Be quiet! Который поддерживающий радиаторы до 420мм (спереди), до 360мм (сверху) и до 140мм (сзади). Поддерживает материнские платы формата до E-ATX. 

 


Белая версия.

 


Fractal Design MESHIFY 2

Это премиум-корпус от Fractal Design в который можно установить радиатор до 360мм (спереди), до 420мм (сверху), до 280мм (снизу) и до 120мм (сзади). 

 


Белый вариант.

 


Вентиляторы 

Здесь мои рекомендации почти такие же, как и в прошлой статье, только немного видоизменённые. Это: 

DeepCool CF120 Plus 

Это вентиляторы от DeepCool  которые выделяются на фоне остальных интересной подсветкой. В комплекте (на 3 штуки также идёт контроллер. 

 


ARCTIC P12 PWM PST/F12 

Это недорогие вентиляторы от компании ARCTIC. Модель P12 PWM PST предназначена для установки на вдув и на радиаторы. F12 же, предназначены для установки на выдув из корпуса. 

 


 

Phanteks T/D 30 

Phanteks T30 это премиальные тихие и эффективные вентиляторы, которые по качеству и производительности могут соперничать с флагманами Noctua. В скором времени ожидается их RGB версия D30.  

 

 



Вот такой конфиг получился. Остальные комплектующие и аксессуары вы можете покупать по бюджету. Всем пока, до новых статей! 

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