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Digitimes: Apple оснастит новые iPhone батареями большего размера

Увеличить размер аккумуляторной батареи не так сложно, как найти место для ее расположения
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Ранее появились новости о том, что предстоящие iPhone 13 будут поставляться с улучшенной технологией быстрой зарядки. Предположительно устройства будут поддерживать технологию быстрой зарядки мощностью 25 Вт. Сегодня у нас есть новая утечка касательно батареи, причем она еще более интересна.

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По данным Digitimes, Apple оснастит новые iPhone батареями большего размера. Тем не менее, это произойдет только после того, как будет выделено дополнительное пространство для размещения большего элемента питания. Говорят, что для этого Apple придется использовать комплектующие меньшего размера.

Как сообщается, Apple также расширила внедрение IPD (Интегрированных пассивных устройств) для периферийных устройств в будущих телефонах. Опять же, эти периферийные устройства будут меньше по размеру.

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С резким увеличением внедрения IPD партнеры по производству чипов, такие как TSMC и Amkor, планируют получить немалые возможности для масштабирования своего бизнеса. Не только айфоны, даже айпады и макбуки получат комплектующие меньше размера.

Кроме того, Apple также одобрила чипы 6-го поколения TSMC для массового производства. Эти чипы будут использоваться в будущих телефонах.

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Более того, предыдущая утечка показала, что iPhone 13 будет толще по размеру по сравнению с текущим iPhone 12. Однако, не стоит забывать, что информации о том, что уже ближайшие iPhone 13 будут оснащаться данными чипами меньшего размера, у нас нет. Пока это просто прогрессивная технология и не более того.

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