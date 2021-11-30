Конечно, это не обычные роботы, а ксеноботы. Ксеноботы - это синтетические организмы, изобретённые в 2020 году. Создаются при помощи компьютерных технологий путём объединения биологических тканей. Названы в честь африканской шпорцевой лягушки (Xenopus laevis), чьи стволовые клетки используются в качестве исходного материала.
реклама
Размеры ксеноботов менее 1 миллиметра, а внешне напоминают персонажа из некогда мегапопулярной игры Пакман.
Размножение происходит следующим образом: ксеноботы плавают в специальном растворе, находят отдельные клетки и собирают их внутри "рта". Спустя несколько дней клеточная сборка трансформируется в "потомство". А оно в будущем тоже сможет воспроизводиться далее аналогичным способом.
Технология "живых" роботов еще находится на очень ранней стадии развития. Но она несомненно перспективна, например, предполагается использование ксеноботов в медицине для адресной доставки лекарств, а также в улучшении акваэкологии, путем сбора и утилизации пластика.
Многие уже вспомнили голливудские блокбастеры, в которых машины-роботы-киборги выходят из под контроля людей и начинается борьба человечества за выживание-существование как вида. Но кино, как правило, заканчивается хеппи-эндом. Но мы то с вами понимаем, что человек сам по себе довольно слаб и медлителен, а стальная машина с искусственным интеллектом мгновенно просчитывает миллионы вариантов... Впрочем, исследователи заявляют, что процесс под контролем.