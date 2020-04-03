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Корпус RGeek L80S - приятный mini-ITX сюрприз из Китая

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Всем привет, господа, сегодня у нас самый настоящий эксклюзив - обзор HTPC-корпуса RGeek L80S. Что? Не слышали про такого производителя корпусов? Китайская игрушка? Ужасное качество? Нищебродское решение? Подождите-подождите, давайте не будем делать столь поспешных выводов и навешивать ярлыки до знакомства с героем обзора! 

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Каждый по-разному представляет себе компактный системный блок с материнской платой формата Mini-ITX на борту: для кого-то это готовые решения от именитых брендов вроде стильных HP или Lenovo, кто-то жить не может без полноразмерного блока питания и производительной системы охлаждения, кто-то фанатеет от продукции Silverstone, в т.ч. и с блоками питания SFX. В арсенале Gigabyte есть компактные ПК линейки BRIX, компания ASRock выпускает весьма недурственные комплекты DeskMini для сборки ITX-системников с процессорами Intel и AMD - в общем, выбор не такой и скудный, как может показаться в первые минуты поисков. У всех этих вариантов есть свои плюсы и минусы. Лично мне нужны была полностью бесшумная система, которая должна функционировать 24 часа в день и 7 дней в неделю, находясь в спальне под телевизором в двух с небольшим метрах от четырёх ушей. При этом производительности мобильных процессоров, которыми оснащается большинство готовых компактных решений, для моих задач было недостаточно, да и системы охлаждения подобных ПК нельзя назвать бесшумными. А жаль, ведь компактные Lenovo ThinkCentre и правда хороши! 

Таким образом, было принято решение собирать недорогой системный блок по частям, начав с корпуса... поиск которого закончился так же внезапно, как и начался - лёжа в той самой спальне, я внезапно обнаружил на всем известной торговой площадкe Aliexpress оптимальный для меня вариант. Реферальных ссылок не будет, рекламы тоже – я просто купил корпус и решил поделиться впечатлениями. Ну и ссылкой на магазин.

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Для удовлетворения моих потребностей был выбран корпус RGeek L80S. Существуют версии корпуса высотой 65 и 80 мм, с глухой верхней крышкой или с вентиляционными отверстиями, а также с Pico PSU мощностью 150 или 250 Вт, причём на момент покупки все версии комплектовали 250-ваттным Pico PSU, отличался лишь внешний 12-вольтовый блок питания (я выбрал версию 90 Вт). Теперь же изменилась не только цена (спасибо курсу), но и комплектация. 

Сначала я склонялся к покупке 60 мм версии, но наличие дома ненужного SSD формата 2.5" и здравый смысл подсказали мне, что температура и скорость вращения вентилятора внутри корпуса объёмом 2 литра могут не подойти для работы 24/7 в спальне, ну а 1.5 см высоты мне не жалко - выбор очевиден. Версия с глухой крышкой сулила меньшее количество проблем с пылью, но потенциальные температуры не давали мне покоя, да и продуть мини-системник компрессором  во время очередного ТО автомобиля не такая уж и сложная задача, не так ли? 

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Ожидание посылки было долгим и нудным из-за великого и ужасного COVID19, но всё же китайцев выпустили на работу, и я смог получить курьерской доставкой до двери свою прелесть. Всего приехало 3 невзрачных картонных коробки разного объёма: корпус, Pico PSU и внешний адаптер питания 12 В.

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Немного помяли, но это не критично - главное, чтобы всё было целым внутри.

 

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Встречайте - RGeek L80S во всей красе. Существует также и серебристая версия корпуса. 

Спереди-сбокуRGeek L80S

 

Весьма и весьма приятный строгий дизайн и компактные размеры! Вентиляционные вырезы сделаны очень аккуратно, да и обработка всех кромок на высоте - нигде не было обнаружено ни малейших зазубрин или неровностей, качество изготовления не отличить от топ-брендов. Отсутствие острых углов и стильные прорезиненные ножки дополняют общую картину.  

Технические характеристики корпуса RGeek L80S

Материал: алюминий

Размеры без учёта ножек: 197 мм х 197 мм х 80 мм

Масса: 984 г

Толщина стенок заявленная/измеренная: 3.5 мм / ~2.9 мм

Допустимая высота кулера CPU: 52 мм (36 мм в случае использования 3.5" HDD)

Отсеки для установки накопителей: крепление для 2х 2.5" или 1х 3.5" HDD/SSD

Крепления для вентиляторов: 2 крепления для 50 мм вентиляторов толщиной 10 мм

Интерфейсы: 2х USB 3.0, расположены справа


В первую очередь я решил проверить толщину стенок корпуса, так как не верил в заявленные 3.5 мм:

Толщина крышкиЧто же, 3.5 мм тут, конечно нет, но до 3 мм крышка не дотянула самую малость. Боковины по толщине не отличаются от неё.


Рассмотрим корпус поподробнее со всех сторон!
Спереди и сзадиВид спереди и сзади

Спереди расположилась кнопка Power и ярко-голубой индикатор питания, который подключать я смысла не вижу. Решение разместить индикатор питания отдельно выглядит странным - неужели нельзя было подсветить кнопку сзади через прозрачную пластиковую окантовку? На задней стороне корпуса предусмотрены отверстия для крепления разъёма питания, wi-fi антенн и ещё одно с не совсем понятным предназначением. Диаметра отверстия явно не хватит для подключения фронтальных портов USB 3.0 к разъёмам на материнской плате в случае отсутствия на материнской плане 20-пиновой колодки. Впрочем, я с радостью выслушаю предположения о назначении этого отверстия. 2 винта по бокам от него - это крепление верхней крышки. Приятно, что производитель позаботился об отсутствии винтов на верхней панели корпуса, что исключает появление царапин, портящих внешний вид изделия. Подобный конструктивный недочёт был фирменной фишкой Lian-Li, чей PC-Q09 является близким родственником героя сегодняшнего обзора.Вид сбокуЛевый и правый бок L80S

 


Слева и справа находятся вентиляционные отверстия, через которые должен отводиться воздух, прошедший через радиатор процессорного кулера. Возможна установка небольших вентиляторов - об этом через несколько строк. Кроме того, на правой грани мы видим пару разъёмов USB 3.0 для подключения к 20-контактному разъёму на материнской плате. Версии с разъёмом USB Type-C производитель пока не представил.

Панель для накопителейПанель для накопителей

 

Так выглядит панель для крепления накопителей (1х 3.5" или 2х 2.5"). Извиняюсь за качество фото - не думал, что буду использовать его в статье, осталось лишь фото серого металла на сером ламинате, что есть печально. По бокам имеются отверстия для установки тонких вентиляторов размером до 50мм х 10мм. Обратите внимание, что колодка с парой портов USB 3.0 не может быть установлена отдельно, её можно отвинтить от пластины, но никак не закрепить на своём месте у отверстий на корпусе. Странное решение, логика которого мне не совсем понятна - однозначно надо было предусмотреть крепление колодки с портами непосредственно к корпусу. Если Вы планируете использовать SSD формата М.2, то всё равно придётся оставлять пластину для накопителей, но никто не запрещал откусить/отпилить лишнее или же напечатать на 3d-принтере боковое крепление для портов USB. 


Корпус внутриВнутреннее строение

 

Так выглядит корпус внутри без установки верхней пластины. Ещё раз сорри за фото - вырезать и сглаживать каждое отверстие вентиляции не буду :) Как вы можете видеть, только передняя панель не несёт на себе вентиляционных отверстий. С одной стороны, компонентам внутри должно быть не очень жарко, с другой - интересно, как будут обстоять дела с количеством пыли. В комментариях к обзорам корпусов большего размера нередко можно увидеть комментарии, характеризующие обозреваемый продукт как "дуршлаг" или "решето"... Появятся ли любители отсутствия отверстий и тут? :D

Снизу находятся отверстия для VESA-совместимого крепления:

Вид снизуВид снизу

В моём случае ПК располагается на тумбе под телевизором, но можно расположить его сзади на мониторе или телевизоре. Для этого необходимо открутить прорезиненные ножки и прикрутить VESA-совместимое крепление, продающееся отдельно:Крепление VESAКрепление на монитор/телевизор

Блок питания RGeek 250P

Познакомимся с блоком питания, которым оснащается RGeek L80S, - RGeek 250P собственной персоной:



RGeek 250P

 

 

Разъёмы блока питанияРазъёмы блока питания

Разъёмы Molex 4-pin, несмотря на свой более чем почтенный возраст, всё никак не покидают любые блоки питания, не стал исключением и RGeek 250P. Разъём SATA всего один - на самом деле, этого вполне достаточно, если учесть повсеместное использование M.2 SSD, а для любителей сборки NAS есть похожие продукты с большим колиечеством разъёмов питания для накопителей формата 2.5/3.5". 


Ниже можно ознакомиться с техническими характеристиками, заявленными производителем:


Внешние 12-вольтовые адаптеры питания представлены четырьмя моделями с выходной силой тока 5 А/7.5 А/10 А/18 А. Забавно, что производитель маркирует их как 60 В/90 В/120 В/200 В соответветственно. Мне всегда казалось, что 12х18=216, ну да ладно... :) Для себя я выбрал 90-ваттный вариант - а вдруг ему когда-то предстоит питать другое железо? Да и разница в цене и в размерах с 60-ваттной моделью была минимальна.

 

 

Внешний адаптер питанияВнешний адаптер питания 12 В / 7.5 А

 


Сборка системного блока

Для сборки компьютера были выбраны следующие компоненты, большинство из которых уже были в употреблении:

Процессор: Intel Core i5 6600T (35 Вт, 2.7-3.5 GHz) - тот же i5 7500T, только с высшей турбо-частотой 

Материнская плата: ASUS Z170i Pro Gaming - была взята чуть дороже, чем приглянувшаяся MSI на B250, т.е. имеет возможность разгона памяти и оснащена неплохим моделем Wi-Fi + Bluetooth

Система охлаждения: Deepcool HTPC-200 - лучший бюджетный кулер для HTPC

ОЗУ: 2x8 GB Qumo QUM4U-8G2133M15 @ 3366 MHz 17-17-18-36 - досталась за пару трупов видеокарт, достойный вариант на чипах Samsung

Накопитель: SSD 240 GB Smartbuy Splash 3 - лежал без дела и ждал своего часа


Благодаря использованию материнской платы на Z-чипсете удалось повысить частоту работу бюджетных модулей памяти - небольшой, но приятный бонус. В случае необходимости можно разогнать и процессор, но в данный момент приоритетом является полная тишина.



Сборка системы в RGeek L80SСборка системы в RGeek L80S

 


При сборке я успел заметить, что 2.5" накопитель можно установить и другим образом, но в итоге решил использовать предусмотренную производителем компоновку.

Сложностей в процессе сборки не возникло, но есть довольно важное предупреждение для владельцев памяти с радиаторами на чипах!

Учитывайте расположение разъёма 24-pin и высоту модулей памяти!

Обратите внимание, что могут возникнуть определённые трудности, если 24-контактный разъём питания расположен вплотную к слотам DIMM  - радиаторы модулей памяти упрутся в разъёмы Pico PSU! 


Собранная системаСобранная система без верхней крышки

 


В целом претензий к удобству сборки у меня не возникло - можно лишь придраться к тому, что винты изготовлены из немагнитного материала, что может быть не очень удобно при сборке. Ну и кабель USB 3.0 мог бы быть несколько более эластичным. 

 

Условия и результаты тестирования уровня шума и температурного режима

Процессор функционировал почти в номинальном режиме - просто именно такая частота оказалась максимальной, на которой память могла проходить тесты с CL=17. Тонкой настройкой памяти можно заняться позже, ведь для поставленных перед системником задач текущей производительности более чем достаточно, главное - стабильность 24 часа в сутки 7 дней в неделю и полное отсутствие шума. 

Информация из CPU-ZИнформация из CPU-Z

В BIOS был выбрал тихий профиль работы вентилятора. Были повышены значения напряжений VDIMM до 1.35 В, VCCIO до 1.1 В и VCCSA до 1.16 В. 

Замеры производились в помещении с уровнем фонового шума 30 дБ и при температуре 23 °C, нагрузка на процессор создавалась с помощью 30-минутного прогона OCCT версии 5.5.5 с поддержкой AVX-инструкций. На графиках, помимо основного результата, представлены значения для открытого стенда (Open frame test bench) и корпуса без верхней крышки (RGeek L80S no cover).


Температура CPUРезультаты в простое и в нагрузке

 



Уровень шума измерялся на расстоянии 10 см и 100 см. 

Измерение уровня шумаИзмерение уровня шума

 На минимальных оборотах вентилятор не был замечен в нарушении спокойствия в комнате даже на расстоянии всего 10см, а вот под нагрузкой его было отчётливо слышно:

Уровень шума - 10 см

На большем расстоянии шума практически не слышно, а если учесть, что нагрузок, подобных создаваемой OCCT, при реальном использовании данный компьютер не увидит с вероятностью 100%, можно быть спокойным за крепкий безмятежный сон в одной комнате с работающим системным блоком.


Уровень шума - 1 мТишина в спальне - залог здорового сна! :) 

 

 


Дополнительно были произведены замеры температуры в разных частях корпуса. 

Измерение температуры корпуса

 



Самую горячую и самую холодную точки я обозначил на фотографии:

 

Слева находится Pico PSU, поэтому температура как крышки, так и боковины в этой зоне ожидаемо выше. При установке более прожорливого процессора горячо может стать и его системе питания, ну а с i5 6600T такой проблемы не возникло. Вентиляторов размером 50 х 10 мм в моём арсенале обнаружено не было, поэтому дополнительные исследования возможностей охлаждения не проводились. 

Заключение

Что же, пора подвести итоги и рассмотреть все плюсы и минусы RGeek L80S.

Достоинства:

- Компактные размеры

- Дизайн

- Качество материалов 

- Отсутствие сложных инженерных решений

- Неплохой температурный режим и вентиляция для объёма 2 л

- Pico PSU в комплекте


Недостатки:

- яркий светодиод питания


Сегодняшний опыт с форм-фактором mini-ITX для меня далеко не первый - я собирал множество системников в компактных корпусах, но никогда ни один из них не оставался у меня дома. В этот раз это был взвешенный и осознынный выбор, о котором я не пожалел. Корпус RGeek L80S отлично будет отлично смотреться как на рабочем столе, так и рядом с телевизором/проектором в гостиной или спальне. Я не уверен, что температурный режим при использовании процессоров с TDP 65+ Вт будет всё так же хорош, но более производительные и при этом всё ещё компактные системы охлаждения никто не отменял. Думаю, вполне возможно собрать в этом корпусе систему на основе AMD Ryzen, подходящую для нетребовательных игр - было бы желание. В общем, к покупке однозначно рекомендую, не пожалеете! 


Ах да, ну и песенку вам от друзей, раз уж корпус с Алиэкспресса...





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Теги

корпус mini-itx htpc 6600t rgeek z170i тишина
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