Мир оверклокинга скорбит по одному из главных энтузиастов России - его не стало 22 апреля.

Алексей не просто любил разгон и железо, он жил этим. Бессонные ночи на балконе в минусовую температуру ради рекордов - в этом весь Traktor.

Достаточно обратить свой взгляд на таблицы hwbot, чтобы понять, как много этого человек дал российскому оверклокингу. Сложно недооценить его вклад не только в зачёт по очкам, но и в популяризацию разгона в целом. С какой радостью он встречал ненавистные многими заморозки в конце осени или весной - ведь это означало возможность выжать побольше из очередных попавших в его руки процессоров, видеокарт и модулей памяти.

А ещё Алексей любил хорошее кино и хороший звук - и работал именно в области аудио.

Светлая память этому замечательному человеку, давшему столь много оверклокингу в нашей стране. И просто хорошему другу. А также прекрасному отцу и любимому сыну.

Спасибо тебе за всё, Лёха. Мы все будем помнить тебя и продолжать твоё дело.