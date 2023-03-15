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Современные электронные устройства стали чаще выходить из строя из-за проблем с термоинтерфейсом
Производительные игровые ноутбуки, видеокарты последних поколений, и даже игровые консоли, стали жертвами коварного термоинтерфейса. Классические термопасты и даже жидкий металл имеют многочисленные недостатки, и уже не в силах совладать с горячим норовом современных чипов.
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Мировая электронная промышленность идет по пути уменьшения технологических процессов, при изготовлении современных чипов. При этом повышая их степень интеграции. Однако с ростом степени интеграции и увеличении мощности чипов растет и их тепловыделение. Так видеокарты последних поколений оснащают огромными системами охлаждения, разъемами питания способными передать 600W мощности, испарительными камерами. Для передачи тепла с системы питания и видеопамяти используется большое число термопрокладок, которые тщательно подогнаны и имеют различную толщину. Стала важна не только "средняя по больнице" температура видеочипа, но разница ее с самой горячей точкой Hot Spot. При большой разнице видеокарта начинает троттлить, сбрасывая частоты, а вероятность выхода из строя видеочипа существенно возрастает.

Проблема усугубляется и тем, что видеокарта или ноутбук начинают перегреваться еще до окончания гарантийного срока, а вскрытие устройства и нарушение пломб ведет к прекращению гарантийных обязательств вендора. Справедливости ради, нужно отметить, что особенно мощные игровые ноутбуки троттлят уже с завода, не в силах совладать с горячим нравом современных чипов. Дело в том, что увеличение размеров системы охлаждения в ноутбуке попросту невозможно, так как это компактное устройство, и оно не должно превышать определенных габаритов и веса. Поэтому производителям приходится идти на различные ухищрения, в частности применять жидкий металл в качестве термоинтефейса, а также жидкие термопрокладки (например laird).

Однако жидкий металл, помимо превосходных теплопроводящих свойств, имеет и ряд серьезных технических недостатков. Во-первых он  въедается в основание теплосъемника, и удалить его можно будет только механическим способом, а к примеру алюминий он и вовсе разрушает. Во-вторых ЖМ обладает повышенной текучестью, в той же  PlayStation 5 он просто стекал с чипа и замыкал находящиеся рядом контакты, чем выводил консоль из строя. В-третьих, как уже было отмечено, жидкий металл хорошо проводит ток, а значит он должен располагаться строго на поверхности кристалла микросхемы и не выходить за его габариты. К сожалению и классические термопасты стали себя плохо проявлять в последнее время на горячих чипах.

Даже термоинтерфейсы от именитых производителей, таких как Arctic Cooling и Thermal Grizzly, теряют со временем свои свойства на горячих современных видеокартах, с сильным прижимом чипа к радиатору. По свидетельствам известного (в узких кругах) видеоблогера Виктора Веклича, вся термопаста выдавливается за приделы контакта  видеочипа с радиатором. В лучшем случае на радиаторе остается небольшая прослойка силикона, который является основой для смешения компонентов термопасты, но сам по себе тепло проводит очень плохо. Парадокс заключается в том, что чем ровнее основание радиатора и сильнее прижим, тем скорее термопаста покинет зону контакта. А затем разница с хотспотом может достигнуть 20 - 30 градусов, что совершенно неприемлемо, отдельные узлы GPU станут перегреваться.

Проблема видится в недостаточной вязкости термопасты, что сделано производителем для удобства ее нанесения. Виктор Веклич предлагает использовать промышленные термопасты с фазовым переходом, у которых вязкость гораздо выше и такого эффекта не наблюдается, зато и наносить их сложнее. В связи с этим, обслуживание своей видеокарты или ноутбука рядовым пользователем становится попросту невозможным. Далеко не все юзеры способны качественно подобрать толщину термопрокладок, причем использовать нужно только дорогие и качественные расходники, дешевые терморезинки с Алиэкспресс использовать категорически противопоказано.

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Если при разборке ноутбука встретятся жидкие термопрокладки, владелец просто не сможет их купить в магазине электроники, товар достаточно дефицитный. Да и наносить жидкие термопрокладки еще нужно уметь. Придется сложить все детали в пакетик и отнести ноутбук на дальнейшее обслуживание в специализированный Сервисный центр. Не говоря уже о том, что при неквалифицированном нанесении жидкого металла, он может затечь под чип и замкнуть там все на свете. А может получится и так, что после домашнего обслуживания техники,  она больше включаться не будет. Когда, к примеру, пользователь забывает отключить аккумулятор при чистке и замене термопасты в аппарате.          

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#термопаста #термоинтерфейс #arctic cooling #жидкий металл #сервисный центр #троттлинг #термопрокладка #замена термоинтерфейса #перегрев ноутбука #hot spot
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