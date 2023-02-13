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Украина планирует использовать дальнобойные британские ракеты для ударов по Крыму
Великобритания собирается предоставить Украине дальнобойные ракеты, с дальностью действия до 560 километров. Оборонительным такое вооружение уже не назовешь, даже с большой натяжкой. Однако Киев и не скрывает, что собирается использовать британские ракеты для ударов по Крыму. Не перейдет ли Великобритания последние "красные линии" в таком случае? Ведь даже одной ракеты "Сармат" хватит, чтобы смыть "Туманный Альбион" радиоактивной волной.
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Украинский режим спит и видит, как бы поскорее заполучить дальнобойные ракеты, для нанесения ударов по объектам находящимся в глубине российской территории. И похоже, Великобритания станет первой страной коллективного Запада, которая такие ракеты готова предоставить. Лондонские империалисты приступили к обсуждению передачи Киеву ракет Harpoon, с дальностью поражения целей до 240-ка километров. Harpoon - это эффективные противокорабельные ракеты, и они представляют серьезную опасность для Черноморского флота РФ. Однако эти ракеты можно легко переделать и для удара по наземным целям. Но Лондон готов пойти еще дальше, и предоставить войскам ВСУ авиационные ракеты Storm Shadow с дальностью действия до 560 километров.

Для данных ракет необходимы специальные самолеты-носители, а значит они тоже будут предоставлены. Сам факт передачи уже не подвергается сомнению, власти Великобритании обсуждают лишь объемы и сроки поставок смертоносного груза в незалежную. Военные аналитики отмечают, что и тяжелые танки Challenger 2 доберутся до Украины раньше остальной бронетехники стран НАТО. Именно для обсуждения поставок дальнобойных ракет, Владимир Зеленский и совершил визит 8 февраля в Великобританию. Во время визита состоялась встреча с новым премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. А во время выступления перед парламентом Великобритании, Зеленский вручил авиационный шлем спикеру палаты общин Линдси Хойлу, как бы намекая, что от поставок боевых самолетов Украина тоже  не отказалась бы.

Что характерно - советский авиационный шлем осквернили множеством надписей маркером на английском языке, с мольбами передать Украине западные боевые самолеты. Это был второй визит Зеленского в страну Альянса, после начала СВО, первая поездка состоялась в декабре 2022 года в США. Таким образом, Украинские власти ставят англосаксов на первое место в возможном военном сотрудничестве. Стоит лишь отметить, что и англосаксы уже не те - предыдущий премьер-министр "Туманного Альбиона" Лиз Трасс, чуть не разрушила английскую экономику. А действующий премьер Риши Сунак, хоть и получил хорошее образование, однако не обладает "голубой кровью" и имеет индийские корни. Как бы власти Великобритании не "наломали дров" в своих решениях, и не преступили "красные линии".

Ведь еще популярный телеведущий Дмитрий Киселев отмечал, что для Великобритании хватит всего лишь одной ракеты "Сармат" - острова попросту смоет радиоактивной волной. А между тем, по информации обозревателя газеты Times Джорджа Гриллса, Украина намеревается использовать  дальнобойные английские ракеты для ударов по Крыму. В первую очередь под прицелом окажется Крымский мост, военные объекты в Крыму, и гражданская инфраструктура. Таким образом, Великобритания сознательно заходит дальше Вашингтона в поставках своих вооружений, показывая ему дурной пример.

К примеру, американские танки M1 Abrams поступят на Украину только летом 2023 года, да и то с них будет удалена броня из обедненного урана. А бомбы малого диаметра, наземного базирования (GLSDB), будут иметь ограничение в дальности действия в 150 километров. От поставок боевой авиации США решительно отказывается, что недавно и подтвердил американский президент Джо Байден. А вот Риши Сунак не исключает такую возможность.  

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