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Массивные системы охлаждения на видеокартах отрывают видеочипы от текстолита
Современные производительные видеокарты поражают своими размерами и весом. Причем основную массу занимает развитая система охлаждения, отводящая многие ватты тепла от раскаленного видеочипа. Но так ли хорош гигантизм? Ведь он порождает множество сопутствующий проблем, приводящих зачастую к выходу из строя дорогостоящего устройства.
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В последнее время наметилась нездоровая тенденция - техпроцессы становятся все тоньше и тоньше, чипы вмещают большее количество транзисторов, но и греться они начинают все сильнее. Что побуждает производителей изобретать монструозные системы охлаждения. В ход идут тепловые трубки, испарительные камеры, большое количество вентиляторов. Размеры видеокарт растут в прогрессии, да так, что производители компьютерных корпусов не успевают за ними. Так многим пользователям пришлось сменить свой кейс, чтобы разметить в компьютере новехонькую RTX 4090. Из больших размеров вытекает и большой вес современных видеоадаптеров. Возникает повышенная нагрузка на PCI-e 16-x слот.

Бывают случаи, когда при перевозке системного блока ломают слот PCI-e или гребенку на видеокарте. А большая длина графического ускорителя создает приличный рычаг, в результате чего изгибается текстолит. Недаром с видеокартами многих вендоров семейства Ada Lovelace в комплекте идет подпорка-костыль. В последнее время в сервисные центры поступает на ремонт множество видеокарт с отвалами видеочипов и памяти. Как правило это карты с массивными системами охлаждения. BGA шарики чипов отрываются от текстолита устройства, электрический контакт пропадает, а устройство утрачивает работоспособность.

 Отвалу видеочипов способствует и бессвинцовый припой, который обладает повышенной хрупкостью, в отличии от припоя с содержанием свинца. Производители электроники отказались от свинца в припоях в угоду экологии, свинец достаточно вредный металл и загрязняет окружающую среду при утилизации старых плат. Однако без свинца припой становится более хрупким, и имеет большую температуру плавления, а значит  чипы при пайке приходится подвергать значительному температурному воздействию. Бессвинец деградирует со временем, образуются так  называемые серые пятаки на платах и "оловянная чума". Небольшой перекос текстолита - и вот уже чип отвалился от платы. 

Если отвал произошел чисто, без отрыва контактных площадок, помогает реболл чипа. Реболл чипа - это удаление старых BGA шариков и замена их на новые с содержанием свинца. Знают об этой проблеме и производители электроники. Именно поэтому Леново в своих ноутбуках все крупные чипы заливает компаундом, намертво приклеивая их к текстолиту. Все бы ничего, но вот только демонтаж такого чипа в случае ремонта представляет для мастера целую проблему. Приходится буквально стачивать микросхему фрезой, пытаясь не повредить маску платы. На видеокартах пока что компаундом чипы не заливают, разве что некоторые "банки"  памяти и то это делают не все вендоры.

Как же избежать отвалов чипов пользователям массивных видеокарт? Нужно соблюдать несколько простых правил, которые сведут риск отслоения чипа к минимуму. При перевозке системного блока, желательно извлекать видеокарту и перевозить ее отдельно. Если такой возможности нет, нужно надежно ее зафиксировать, к примеру распереть каким-то  мягким но упругим материалом. Во время эксплуатации использовать подпорку производителя, если ее нет в комплекте, то придется приобрести отдельно. Рукастые граждане могут смастерить подпорку самостоятельно, да хоть зажигалку подставьте или спичечный коробок. Радикальное решение - разместить видеокарту вертикально, в майнерском стиле, многие корпуса позволяют это сделать при помощи специальных райзеров. Ну и разумеется не роняйте системный блок, особенно во время работы, не подвергайте его вибрациям! 

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#видеокарта #rtx 4090 #ada lovelace #дженсен хуанг #отвал gpu #ремонт видеокарты #bga пайка #райзер #бессвинцовый припой #подпорка rtx
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