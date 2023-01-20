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В России предлагают отказаться от обязательной страховки ОСАГО в связи с дефицитом автозапчастей
Из-за санкции многие автомобильные марки ушли из Российской Федерации. Марки то ушли, но их ранее купленные автомобили остались, и их нужно как-то чинить и обслуживать. Автозапчасти к иномаркам теперь поставляются в обход санкций по параллельному импорту и за тройной ценник, учитывая возросшие накладные расходы. Затягиваются и сроки поставки автозапчастей. В таких условиях автостраховщики отказываются от ремонта авто попавших в ДТП, а выплачивают денежные компенсации, которых не хватает и на половину реального ремонта. В связи с этим от чиновников РФ поступают разумные предложения временно отказаться от полисов ОСАГО, пока страховщики не наладят свою работу.
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Как известно, многие именитые автопроизводители покинули российский рынок после начала специальной военной операции. Однако ранее купленные автомобили остались у владельцев в эксплуатации. А это значит, что им все так же необходим ремонт и обслуживание, в том числе ремонт после ДТП. Проблема заключается в том, что официальные поставки запчастей тоже оказались под  угрозой и они поставляются сейчас в Россию исключительно по параллельному импорту. Разумеется это сказалось на их стоимости самым негативным образом - запчасти на отдельные марки автомобилей взлетели в цене в два, а то и в три раза! Увеличились и сроки поставки запчастей, так как они идут теперь в нашу страну окольными путями. Проблема авторемонтного голода породила и всплеск количества угонов автомобилей. Железных коней воруют теперь не для продажи, а с целью разбора на запчасти и продажи подержанных узлов и агрегатов на вторичном рынке.

В связи с данными обстоятельствами, автостраховщики предпочитают не ремонтировать пострадавшие в ДТП авто, а выплачивать за них денежные компенсации. Вот только выплачиваемые суммы не покрывают даже половины стоимости реального ремонта, ведь они рассчитаны еще по прошлогодним тарифам, до введения санкций против России. Российский союз автостраховщиков предлагал повысить срок проводимого ремонта по ОСАГО с 30-ти до 60-ти дней,а также предлагалось использовать бывшие в употреблении автозапчасти, если они используются в узлах не влияющих на безопасность автомобиля. Лоббировалось и применение в ремонте неоригинальных узлов и агрегатов, ведь на заводах наших китайских партнеров производятся запчасти практически для всех известных марок автомобилей, но к сожалению без должных сертификатов качества. К счастью Центробанк РФ выступает против повышения сроков ремонта, и отклоняет "выгодное" предложение использовать подержанные автозапчасти, а вот применять китайские аналоги теперь не возбраняется.

Автостраховщики видят выход из сложившийся ситуации в повышении стоимости полиса ОСАГО.  Вот только такое решение вызывает  волну возмущений среди автолюбителей, многие из которых перестанут вообще оплачивать страховку, предпочитая выплачивать штрафы за отсутствие полиса. А на данный момент ситуация такова, что автостраховщики не могут выполнять свои обязательства по ремонту автомобилей. Руководитель Национального антикоррупционного комитета (НАК) Кирилл Кабанов призывает отказаться от обязательных страховых сборов, то есть предлагает упразднить полис ОСАГО. Разумеется отказ от "автогражданки" будет временным, пока страховщики не смогут в полной мере опять выполнять свои обязательства по ремонту. А произойдет это не ранее стабилизации цепочек поставок на рынке  автомобильных запчастей. По мнению главы НАК граждане не должны подвергаться бессмысленным поборам, раз их средства  все равно не идут на целевые нужды.

Данную инициативу поддерживает и председатель Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, он пообещал рассмотреть этот вопрос в Совете Федерации. Вторит ему и Анатолий Аксаков - в ближайшее время будут направлены соответствующие запросы в Центробанк и Российский союз автостраховщиков. В общем есть достаточно большая вероятность, что полисы ОСАГО отменят в ближайшем будущем. Как это решение может повлиять на простых автовладельцев? Тут палка о двух концах - с одной стороны с автолюбителей будет снят обязательный страховой "оброк", c другой в случае ДТП опять нужно будет судиться с виновником аварии, а ответчик может затягивать судебные разбирательства бесконечно долго. А если у виновника ДТП отсутствуют денежные средства и имущество, то получить с него компенсацию ущерба и вовсе не представляется возможным.

Как тут не вспомнить лихие 90-е, когда компенсацию выбивали прямо у разбитого капота, с помощью бейсбольной биты. В выигрыше безусловно останутся удачливые водители, осуществляющие безаварийную езду в течении многих лет - отмена ОСАГО отразится на их семейном бюджете самым положительным образом. А пока обязательную страховку не отменили, депутаты петербургского Заксобрания Игорь Высоцкий и Анастасия Мельникова предлагают усилить ответственность за езду без полиса, или отсутствующим ОСАГО на момент остановки водителя сотрудником ДПС. Для этого депутатами планируется ввести изменения в статью 12.37 КоАП РФ и повысить штрафы за отсутствующий полис с 500 до 3000 рублей, а если полис вообще не был оформлен, то штраф возрастет с 800 до 5000 рублей.  

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