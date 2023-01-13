Тестовый сервер Diablo IV взломан российскими хакерами, и получен весь готовый на данный момент контент игры по параллельному импорту. Теперь есть возможность протестировать новую RPG на российском сервере без ограничений. А весь платный лут будет национализирован и роздан всем игрокам совершенно бесплатно.





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Российские хакеры из группы Blizzless сумели взломать тестовый сервер Diablo IV и утянули оттуда весь доступный контент. На данный момент хакерами создана своя сборка игры, и запущен собственный сервер, который могут посетить все желающие. Дело в том, что без внешнего сервера игры Diablo 3 и Diablo 4 просто не функционируют, так как оттуда загружается основной контент. Были попытки эмулировать внешний сервер, однако игра не работала достаточно стабильно. Примечательно то, что хакерская группа убрала из игры все искажения и ограничения для прессы. Это дает возможность увидеть весь доступный бестиарий , который на данный момент полностью не готов, ведь официальный релиз игры намечен только на лето 2023 года.

Однако игра функционирует, а вместо отсутствующего контента встречаются так называемые "заглушки" - это модели без текстуры или c сетчатыми текстурами. Не работает также искусственный интеллект некоторых монстров, отсутствуют многие квесты, некоторые навыки персонажа. Зато открыт доступ абсолютно ко всем локациям, даже недоработанным на данный момент, функционирует редактор персонажей игры. Но самое главное, что все донатные вещи выпадают абсолютно бесплатно, и игрок может опробовать и оценить платные сеты уже сейчас. Сама Blizzless оценивает степень готовности игры, как очень сырую альфа версию, что вызывает сомнение в ее официальном релизе летом этого года, скорее всего выход игры будет перенесен на более поздний срок.

Попасть на сервер Blizzless смогут только обладатели оригинального лаунчера Diablo IV. Ранее компания Blizzard объявила о том, что игра не будет продаваться на территории России и Белоруссии. Возможен вариант "дарения" игры, если она была куплена в государстве не подверженному санкциям. Но скорее всего и эту лазейку прикроют, ведь сервера Blizzard без труда распознают российские IP, как только игрок зайдет на них. Ранее данная хакерская группа уже взламывала игру Diablo 3, причем релизную версию и она вполне сносно работала с некоторыми ограничениями. Таким образом группа Blizzless может обеспечить параллельный импорт запрещенного из-за санкций продукта.

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