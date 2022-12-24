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Введенный Евросоюзом "потолок" цен на российский газ перенаправит газовые потоки в Азию
Не успела Европа ввести "потолок" цен на российскую нефть, как уже был согласован новый "потолок" на газ. Европейские фантазеры теперь сами будут придумывать удобные для них цены на российские углеводороды. В итоге страны ЕС могут и вовсе остаться без жизненно необходимого им товара, а все газовые потоки из России будут переориентированы на Азию.
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Представьте себе ситуацию - в погожий денек вы отправляетесь в ближайший магазин "Пятерочка" за продуктами. Набив тележку с горкой, подходите к кассе, и после того как вам все пробили, объявляете что готовы заплатив лишь 30% от чека, иначе ваша финансовая стабильность окажется под угрозой. Разумеется продукты у вас отберут, а строгий персонал "Пятерочки" незамедлительно вызовет полицию и санитаров. Похоже, что санитаров нужно вызывать и для всего Евросоюза, ведь вслед за нефтью они утвердили и "потолок" цен на газ. Поступок мягко говоря дерзкий и достаточно безумный, ведь Россия обладает по разным подсчетам от 25% до 35% всех разведанных мировых запасов природного газа. И в случае отказа от поставок товара по грабительским ценам, может начаться  такой энергетический кризис, который еще не видывал мир. Российский газ необходим Европе как кровь для здорового организма, без него пострадают не только граждане EC, но и погибнет вся экономика.

 А предложение канцлера Германии Олафа Шольца на переход обратно к углю и дровам, выглядит как форменное издевательство над достопочтенными бюргерами, тем более что дровишки и уголек все равно придется закупать у России. Нам что теперь, "потолок" цен на дрова тоже ждать?! Тем не менее "потолок" цен на российский газ был утвержден Евросоюзом и вступит в действие с 15-го февраля следующего года. Соглашение об ограничении цен на газ было достигнуто на пятом заседании совета министров сообщества по энергетике, которое проводилось в экстренном порядке. Однако девять стран, включая Венгрию, выступили против "потолка" цен, большинство же поддержало инициативу. Министры энергетики стран EC сошлись на том, что цена на российский газ не должна превышать 180 евро за МВт/ч или около 2000$ за 1000 кубических метров. Ценовое ограничение вступит в силу, если цена природного газа на бирже TTF превысит установленную планку, и будет ее превышать  в течении трех дней.

Министры так же договорились о механизме совместных закупок газа, равномерном заполнении газохранилищ в разных странах ЕС, и обмене топливом.  В условиях надвигающегося финансового кризиса, когда опять стали цениться реальные активы, такие как нефть, газ, и прочие природные ископаемые, цена на природный газ может в разы превысить установленную планку. Аналитики полагают, что в таких условиях все газовые потоки будут переориентированы на Азию, где европейские "потолки" просто не работают. А Европа все равно будет покупать российский газ, только через десятые руки и еще дороже. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков охарактеризовал введение "потолка" следующим заявлением -  «Это нарушение рыночного процесса ценообразования, посягательство на рыночный процесс, любые ссылки на «потолок» не могут быть приемлемы».

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Так же пресс-секретарь сообщил, что будут введены ответные меры на недружественную политику Евросоюза, в частности все расчеты за поставленный в Европу СПГ будут теперь происходить исключительно в российской валюте. Так же 22 декабря Владимир Путин издал указ «О применении специальных экономических мер в сфере поставок природного газа в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций». Указ предусматривает лимит цен для иностранных партнеров Газпрома, по которым они смогут продавать свою долю сырья. Пострадают в основном немецкий Wintershall Dea и австрийский OMV, которые задействованы в совместных проектах с российским Газпромом и имеют свои интересы в долгосрочных поставках газа.

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#китай #санкции #россия #сво #украина #евросоюз #северный поток #потолок цен на газ #голубое топливо #мировой финансовый кризис
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Kutuz
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eai
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