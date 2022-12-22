Похоже затяжное укрепление рубля закончилось, и национальная валюта перешла в фазу падения. По оценкам аналитиков ослабление может тоже затянуться. Разумеется цены на импортные товары сразу же пошли вверх, ценники переписываются практически каждый день. Ощутимо дорожает электроника на Алиэкспресс по всем позициям. Российский ритейл традиционно не поспевает за курсом доллара, компьютеры и комплектующие уже подорожали, а вот бытовую электронику и технику еще можно взять по старым ценам. Но разумеется продлится этот "праздник" не долго, ведь предновогодний спрос стремительно опустошает полки магазинов!

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Российская национальная валюта достаточно долго укреплялась, вопреки большому количеству негативных факторов. Недружественные страны вводили один санкционный пакет за другим, однако рубль реагировал на это все большим укреплением. Дело дошло до того, что Центральный Банк РФ стал ударными темпами снижать ключевую ставку, чтобы хоть немного приостановить победоносное шествие российской валюты. Параллельный импорт буксовал, а нефтегазовая выручка продолжала исправно поступать в бюджет России, при таких условиях спрос на иностранную валюту сильно падал, вынуждая игроков на фондовой бирже предлагать все меньше рублей за единицу американской валюты. Обыватель достаточно быстро привык к крепкому и стабильному курсу отечественных денег и казалось, что так будет продолжаться всегда. Стали падать, как осенние листья, и цены на импортные товары.

Особенно радовал рынок компьютеров и комплектующих - тут помимо крепкого рубля, сказалось завершение очередной волны пандемии, крах майнинга на видеокартах и обострение конкуренции среди производителей. Как не странно этим длительным "окном возможностей" мало кто воспользовался из российских граждан, по заявлениям ритейлеров - покупательский спрос постоянно падал, а торговая выручка снижалась. И это совершенно естественно и понятно, так как потребительская мудрость гласит - если цены падают, нужно ждать дальше, пока они не достигнут своего дна. Проблема заключается только в том, что ни один покупатель достоверно не знает, когда это дно будет достигнуто. В то время как погода на "финансовом море" меняется достаточно стремительно и привычный уже штиль может внезапно перерасти в продолжительный шторм. Так произошло и на этот раз, российская экономика стойко переносила все санкционные невзгоды и лишения, пока у нее не кончился запас прочности. К сожалению введенный недавно "потолок" цен на российскую нефть, оказал наибольшее влияние на валютную выручку и связанный с ней курс валюты.

На биржах припали нефтяные котировки, а экспорт российской нефти стал ощутимо снижаться. В мечтах коллективного Запада - сократить поставки нефти и газа из России до нуля, чтобы окончательно осушить экономику нашей страны. Разумеется сделать этого не получится. Если поставки нефти теоретически могут заместить другие поставщики, например Саудиты, при условии значительного увеличения объемов добычи, то с газом этот фокус не пройдет - в России находится 25% всех разведанный запасов голубого топлива. И уничтожая "Северные потоки" можно добиться только недостачи данного вида топлива на рынке, и его бесконтрольного роста в цене. Конечно же и нефть и газ будут поставляться Россией за рубеж и дальше, вопрос только в условиях и ценах на эти поставки. Ведь даже наши китайские партнеры постоянно требуют скидки на российские углеводороды, пользуюсь безвыходностью ситуации.

Нужно отметить, что скоро "потолок" цен затронет и поставки газа из РФ, Евросоюз недавно утвердил его, а действовать он начнет с 15 февраля следующего года. Негативное влияние на курс "деревянного" оказывает и увеличившийся в последнее время отток капитала. Банк России прогнозирует по итогам 2022 года отток капитала во внушительные 251 миллиардов долларов. В то время как 300 млрд долларов российского валютного запаса заморожены на счетах в западных банках, в рамках санкционного давления. Все эти события не могут не оказывать влияния на российский рубль. Скорее всего Центробанк РФ опять перейдет к политике повышения ключевой ставки, и это будет сигналом к тому, что курс нацвалюты перестал быть комфортным для правительства. А пока что курс рубля переписывает новые хаи, так сегодня в течении дня доллар пробивал отметку в 71 рубль на торгах ММВБ.

Оперативно переписываются ценники на импортные товары и российскими ритейлерами. К примеру популярный у небогатых геймеров процессор Intel Core i3 12100F еще пару месяцев назад можно было урвать за 6500 рублей, сейчас же в российской рознице цены на на него начинаются с отметки в 8200 рублей. Рост цены весьма ощутимый, и это еще не предел. Растут как на дрожжах ценники и на другие комплектующие, на что-то больше, на что-то меньше. От роста цен на компьютеры традиционно отстает бытовая техника и электроника.

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Просто цена на нее вырастет сразу скачком, и произойдет этот максимум через неделю. Ожидаемо с ростом цен проснулся и покупательский спрос, некоторые позиции в магазинах стали заканчиваться, а свежие поставки уже будут по новому курсу. Да и предновогоднее время благоволит к покупкам, ведь нужно приобретать подарки под елку, а это практически обязательные траты. В итоге потребитель опять создает ажиотаж в самое неудачное для этого время, разгоняя цены на продукцию все выше и выше.