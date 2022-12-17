Резко участились случаи масштабных пожаров в Торговых Центрах, здания выгорают начисто вместе с товаром и восстановлению не подлежат. 2022 год ставит печальные рекорды по количеству подобных происшествий и на случайное совпадение тут уже рассчитывать не приходится, пожары явно носят рукотворный характер. Эксперты рассматривают различные версии - от "украинского следа" до умышленного поджога с целью получения солидной страховки за утраченное имущество.

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Не секрет, что крупнейшие торговые центры сейчас переживают непростые времена. Первый удар ТЦ получили во время пандемии, когда их закрывали из-за коронавирусных ограничений. Не успела схлынуть пандемия, как началась СВO на Украине, курс национальный валюты одномоментно упал в пропасть, а цены на импортные товары улетели в небеса, надолго отвадив покупателей от шопинга в торговых центрах. На сегодняшний день рубль укрепился, цены на товары стабилизировались, но пришла другая беда - из-за санкций Россию стали массово покидать западные бренды, освобождая занимаемые площади в ТЦ. В довершении всех бед снизилась и покупательная способность у простых россиян.

Доходы граждан не растут который месяц подряд, а у многих даже падают, инфляция только по официальным данным превышает 10% годовых. Зато растут тарифы ЖКХ, налоги, и прочие обязательные платежи. В таких условиях торговые центры едва сводят концы с концами, тем более что от уплаты аренды их никто не освобождал. А с недавнего времени ТЦ и склады стал регулярно посещать "красный петух" полностью уничтожая собственность предпринимателей. Пожары стали происходить с такой регулярностью, что версии об неисправной проводке уже вызывают улыбку. Только на прошлой неделе сгорел до тла ТЦ «Мега» в Подмосковье, а уже на этой полыхает строительный рынок в Балашихе. 2022 год поставил своеобразный антирекорд по количеству возгораний торгово-складских помещений в Российской Федерации.

С начала текущего года сгорело уже 13 крупных объектов торговли. Эксперты предполагают умышленный характер возгораний, рассматривается несколько версий возможных поджогов. В частности активно рассматривается "украинский след", когда торговые центры поджигают диверсанты из незалежной. Почему часто сжигают торговые центры связанные со строительством? Ну во-первых стройматериалы хорошо горят, во-вторых таким образом хотят лишить население запчастей и материалов для ремонта, а так же строительных инструментов, тем самым вызвав панику среди обывателей. Украинским диверсантам не составит труда проникнуть на территорию торгового центра, так как охраняются они весьма слабо, в отличии от общественного транспорта.

К примеру в наземном транспорте везде расположены камеры, а в метро рамки металлодетекторов, рентген и личный досмотр пассажиров. Однако вызывает вопросы и время возгораний, как правило ТЦ начинают полыхать ночью или ранним утром, когда посетителей нет. Если бы проводился террористический акт, диверсанты постарались бы его провести с человеческими жертвами среди гражданского населения, но этого не происходит. По другой версии поджогами занимаются сами владельцы торговых центров, терпящие на данный момент огромные убытки. Уничтожив свое имущество, можно избавится от убыточного бизнеса, да еще и получить солидные страховые выплаты. К примеру недавно сгоревший OBI в подмосковных Химках был застрахован на сумму в 20 миллиардов рублей. Если следственному комитету не удастся доказать умышленную причину пожара, страховым компаниям придется выплатить эту сумму до копейки.

Учитывая печальную тенденцию, скоро в России не останется ни одного крупного торгового центра, а те что не сгорят пройдут процедуру банкротства. Возможно вся торговля переместится на онлайн площадки, собственно маркетплейсы с доставкой на дом получили широкое распространение еще в пандемию. Хотя, справедливости ради, нужно признать что склады интернет-площадок тоже весьма неплохо горят. Достаточно вспомнить масштабное возгорание складов маркетплейса Ozon этим летом. Был уничтожен товар частных предпринимателей на многие миллиарды рублей, а густой дым с пожарища напоминал небольшой ядерный гриб. Возможен вариант расцвета мелких магазинчиков, и даже палаточной торговли, как это было в недалеком прошлом. В любом случае следственные органы разберутся в причинах массовых возгораний, но печальная тенденция совершенно не радует.

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