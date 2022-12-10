Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
DenebCore За пост начислено вознаграждение
Дешевый Core i3 12100f может достигать производительности Core i9 12900k в малопоточных приложениях
Звучит невероятно, однако это факт. У компании Intel вышел весьма производительный процессор начального уровня. А раскрыться в полной мере ему позволяет оверклокинг, правда для этого придется использовать недокументированные возможности и специальные материнские платы.
рекомендации
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Gainward Phantom за 41 тр - надо брать
4080 MSI Gaming по цене Palit
Новейший i9 13900KF немного дешевле
-21000р на RTX 4080 в Ситилинке
3070 Ti за 50 тр
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула

реклама

Думаю многие из вас знают об очень дешевом процессоре начального уровня Intel Core i3 12100f и его возможностях. Имея забавную цену в районе 7000р. в российской рознице, он обладает весьма приличной производительностью. Несмотря на свои четыре ядра и восемь потоков, данный "камень" ухитряется обходить во многих играх шестиядерный Core i5 11400. По соотношению цены к производительности, это лучшее игровое решение на сегодняшний день. Вот что животворящая архитектура Alder Lake с бюджетными процессорами делает. А что если я вам скажу, что при определенных манипуляциях этот дешевый CPU может достигнуть производительности монструозного Intel Core i9 12900k? Не верите своим глазам, не так ли?! А зря, просто вы, дорогие читатели, уже стали забывать о такой вещи как оверклокинг. Как вам не стыдно, вы же находитесь на профильном ресурсе!

А между тем, дело разгона комплектующих живет и процветает, и некоторые производители материнских плат периодически балуют нас недокументированными возможностями. К примеру некоторые материнские платы LGA 1700 на чипсете B660 позволяют разгонять процессоры с заблокированным множителем по шине, и разумеется они могут штатно "гнать" оперативную память. Как компания Intel позволила производителям использовать эти недокументированные возможности, до сих пор непонятно, ведь существование подобных плат пагубно сказывается на продажах процессоров с индексом K. Из самых популярных можно выделить - ASROCK B660M PG Riptide. К сожалению в российской рознице она не продается, зато ее можно свободно заказать на Алиэкспресс. Цены на эту модель недавно пошли вниз и теперь ее можно приобрести всего лишь за 10000р. Учитывая возможности платы, цена представляется вполне вменяемой.

ASROCK B660M PG Riptide

ASROCK B660M PG Riptide позволяет разгонять по шине любые процессоры с заблокированным множителем, тому не в малой степени способствуют 15 фаз питания CPU. Все элементы питания накрыты массивными радиаторами. Разгонять процессоры по множителю плата не умеет, в виду ограничения чипсета B660, поэтому CPU с индексом K использовать с ней особого смысла не имеет и лучше уже присмотреть "доску" на Z690 чипсете. Разгон по шине осуществляется благодаря отдельному тактовому генератору BSLK. Матплата ASROCK B660M PG Riptide использует тактовый генератор IDT6V4 1801BN для изменения частоты BSLK. Разгон по шине имеет свои особенности, так как повышаются и остальные частоты системы. В частности растет частота памяти, а в Alder Lake в режиме Gear 1 разгон возможен только до 3600Mhz, чтобы взять более высокие частоты Ram нужно переключаться в Gear 2 и играться с таймингами.

На сайте производителя уже доступны версии биоса с поддержкой 13-го поколения процессоров Intel Raptor Lake, которые так же можно будет разгонять по шине. Однако в пару к этой материнской плате имеет смысл взять именно Intel Core i3 12100f, чтобы получить максимальную производительность за минимальную цену, ведь мы же с вами экономные оверклокеры. В среднем процессоры Core i3 12100f берут частоту 5300Mhz, прирост производительности при таком разгоне составляет внушительные 30% и это весьма прилично. А по производительности на ядро начинают даже немного обходить мощнейший Core i9 12900k в бенчмарке CPU-Z . Конечно "недостающих" ядер разгон не прибавит, и в приложениях использующих больше четырех физических ядер Core i9 12900k будет значительно отрываться от заносчивого выскочки.

Но в таких играх как Counter-Strike: Global Offensive и Far cry 6 производительность Core i3 может быть сопоставима с Core i9, особенно в высоких разрешениях. И даже в "многоядерных" проектах разогнанный Intel Core i3 12100f способен дать жару и прокачать видеокарты уровня RTX 3080Ti, благодаря очень высокой IPC. А если нет разницы, то зачем платить больше? Экономный геймер-оверклокер может собрать себе систему из связки ASROCK B660M PG Riptide + Core i3 12100f за сущие копейки, с возможностью будущего апгрейда на любой процессор 13-го поколения. А вот охлаждение желательно взять с запасом, ведь разогнанный Core i3 с поднятым напряжением и снятыми лимитами будет и греться сильнее, боксовым кулером тут уже не отделаешься. Желательно взять что-то на четырех тепловых трубках.

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
4080 MSI Gaming в продаже
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3070 за 45 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
3060 Ti MSI дешевле 40 тр
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#alder lake #разгон #lga 1700 #оверклокинг #b660 #интел #core i9 12900k #asrock b660m pg riptide #bslk #core i3 12100f
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Core i5-13500 превосходит Core i5-12500 более чем на 50 процентов
Intel Core i9-13900KS получит частоту до 6 ГГц и базовую мощность 150 Вт
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В РФ завезли видеокарты RTX 3060 Ti с памятью GDDR6X взамен проблемной GDDR6 — цены приятно удивляют
18
В РФ запретят поставлять ноутбуки, фотоаппараты и жесткие диски — они войдут в новый пакет санкций
46
Илон Маск уступил титул самого богатого человека в мире французскому бизнесмену Бернару Арно
+
Лучшие видеокарты NVIDIA для монитора с разрешением 2К и 1080р – 5 GPU на любой кошелёк
5
Паспорт ОАЭ признан "самым сильным" в мире, паспорт России сравним с паспортом Турции
5
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti в российских магазинах подешевела и стоит менее 50 тысяч рублей
8
Монета для одновременного майнинга на GPU и CPU запущена криптоплатформой Aleo
1
Ученые открыли новый способ космических путешествий - до Юпитера можно будет добраться за 2 месяца
7
Почему США не хотят делиться технологиями – как Тайвань и TSMC платят за амбиции дядюшки Сэма
2
Появились первые предварительные обзоры видеокарт AMD Radeon RX 7900
3
Core i9-13900K доехал до российских магазинов – есть ли смысл переплачивать за флагман 20 000р
5
Эволюция процессоров AMD за 5 лет – на что способен Ryzen 7 7700X и почему Ryzen 7 5800X3D выгоднее
3
Путин: Нет никакой необходимости во второй волне мобилизации для государства и для Минобороны
21
В Telegram теперь можно регистрировать аккаунты без SIM-карт и привязки к номеру, но есть нюанс
1
Рубль начал дешеветь – сколько будет стоит доллар на конец декабря и почему не нужно покупать евро
6
Компания Sony наладила поставки PlayStation 5 в Японии и других азиатских странах
2
Microsoft запатентовала геймпад для Xbox со встроенным дисплеем
+
Фильм "Черный Адам" принесет до 100 млн долларов убытков по итогу проката в кинотеатрах
10
AMD анонсировала FSR 2.2 бенчмарк для 3DMark и перечислила игры с поддержкой обновлённой технологии
5
Глава Redmi предрекает исчезновение игровых телефонов из-за их бессмысленности
6

Популярные статьи

Недостатки истребителей F-35 не удовлетворяют оборонные потребности Австралии
88
Кем был на самом деле Виктор Бут
100
10 редких утилит, которые я добавил в свою коллекцию программ в 2022 году
15
Главные игры декабря 2022 года
23
Самые сильные армии мира – на каком месте находится РФ, и может ли СВО подорвать боевую мощь России
115
Лучшие китайские бренды смартфонов 2022 - обзор, рейтинг, описание
17
Как А. Меркель обманула В. Путина – почему Минские соглашения были изначально обречены на провал
98
Чимбальбом - 0: Первый эксперимент
59
Сюжет Borderlands 2 - краткий пересказ
6
Украина ожидает поставок немецких танков KMW Leopard 3-го поколения
12

Сейчас обсуждают

HarryCartman
02:27
Эм... Простите это в каком российском стиме просят 580р за no man sky. Цена в стиме 999р. Скидка правильно 50%, но игра 1999 стоит изначально. Обе цифры черт пойми от куда взяли
В Steam началась большая распродажа The Game Awards 2022: скидки до 55%
эдуард сахаров
02:25
в флешке
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Sabertooth 990FX R2.0
ахахаxа
02:10
в том веке были злые вирусы,они люминофор выжигали в круглом мониторе
В российском сегменте интернета появился BlueFox - вирус, ворующий учетные данные
wilz
02:01
"Похоже, Ситилинк купил партию подобных графических чипов, а теперь просто не может выставить на них цену ниже рыночной на момент приобретения." - Zelot, с каких пор ситилинк стал вендором нвидии и кл...
Покупаем видеокарту NVIDIA для монитора с разрешением 4К – оптимальный выбор для новинок 2022г
Дмитрий Лисенко
01:55
Ну, на мой взгляд низкая частота оперативки опасна не столько снижением ФПС, сколько микрофризами, а микрофризы бесят неплохо.
Разоблачаем 20 популярных мифов о компьютерных комплектующих
E. S.
01:52
Запад знал о готовящемся нападении, а хохлы как последние иуды были рады предать, напасть и лизнуть господину. И готовились, готовились. Чуток не успели. А главное - это значит, что СВО была неотврат...
Как А. Меркель обманула В. Путина – почему Минские соглашения были изначально обречены на провал
Виктор Попко
01:51
Автор, не по теме сайта, надеюсь читать умеешь!
Недостатки истребителей F-35 не удовлетворяют оборонные потребности Австралии
Дмитрий Лисенко
01:40
Охлаждающие подставки - хрень полная. Вытяжка ещё более менее, может 10-15 градусов сбить на горячем ноутбуке, если у него конечно охлаждение простенькое. А если у ноута охлаждение навороченное и не с...
6 простых программных способов снизить нагрев видеокарты ПК и ноутбука в играх
Дмитрий Лисенко
01:37
Кстати, а зачем, если можно просто в игре вертикалку включать? Один фиг при установке новой игры лезть в настройки.
6 простых программных способов снизить нагрев видеокарты ПК и ноутбука в играх
Дмитрий Лисенко
01:33
А смысл в пустую гонять видюху? Опустим момент о температуре в комнате, вот просто на кой насиловать видюху? Ради чего? Это хоть что-то дает? Особенно если монитор 60 герц.
6 простых программных способов снизить нагрев видеокарты ПК и ноутбука в играх
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем