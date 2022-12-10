Звучит невероятно, однако это факт. У компании Intel вышел весьма производительный процессор начального уровня. А раскрыться в полной мере ему позволяет оверклокинг, правда для этого придется использовать недокументированные возможности и специальные материнские платы.

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Думаю многие из вас знают об очень дешевом процессоре начального уровня Intel Core i3 12100f и его возможностях. Имея забавную цену в районе 7000р. в российской рознице, он обладает весьма приличной производительностью. Несмотря на свои четыре ядра и восемь потоков, данный "камень" ухитряется обходить во многих играх шестиядерный Core i5 11400. По соотношению цены к производительности, это лучшее игровое решение на сегодняшний день. Вот что животворящая архитектура Alder Lake с бюджетными процессорами делает. А что если я вам скажу, что при определенных манипуляциях этот дешевый CPU может достигнуть производительности монструозного Intel Core i9 12900k? Не верите своим глазам, не так ли?! А зря, просто вы, дорогие читатели, уже стали забывать о такой вещи как оверклокинг. Как вам не стыдно, вы же находитесь на профильном ресурсе!

А между тем, дело разгона комплектующих живет и процветает, и некоторые производители материнских плат периодически балуют нас недокументированными возможностями. К примеру некоторые материнские платы LGA 1700 на чипсете B660 позволяют разгонять процессоры с заблокированным множителем по шине, и разумеется они могут штатно "гнать" оперативную память. Как компания Intel позволила производителям использовать эти недокументированные возможности, до сих пор непонятно, ведь существование подобных плат пагубно сказывается на продажах процессоров с индексом K. Из самых популярных можно выделить - ASROCK B660M PG Riptide. К сожалению в российской рознице она не продается, зато ее можно свободно заказать на Алиэкспресс. Цены на эту модель недавно пошли вниз и теперь ее можно приобрести всего лишь за 10000р. Учитывая возможности платы, цена представляется вполне вменяемой.

ASROCK B660M PG Riptide

ASROCK B660M PG Riptide позволяет разгонять по шине любые процессоры с заблокированным множителем, тому не в малой степени способствуют 15 фаз питания CPU. Все элементы питания накрыты массивными радиаторами. Разгонять процессоры по множителю плата не умеет, в виду ограничения чипсета B660, поэтому CPU с индексом K использовать с ней особого смысла не имеет и лучше уже присмотреть "доску" на Z690 чипсете. Разгон по шине осуществляется благодаря отдельному тактовому генератору BSLK. Матплата ASROCK B660M PG Riptide использует тактовый генератор IDT6V4 1801BN для изменения частоты BSLK. Разгон по шине имеет свои особенности, так как повышаются и остальные частоты системы. В частности растет частота памяти, а в Alder Lake в режиме Gear 1 разгон возможен только до 3600Mhz, чтобы взять более высокие частоты Ram нужно переключаться в Gear 2 и играться с таймингами.

На сайте производителя уже доступны версии биоса с поддержкой 13-го поколения процессоров Intel Raptor Lake, которые так же можно будет разгонять по шине. Однако в пару к этой материнской плате имеет смысл взять именно Intel Core i3 12100f, чтобы получить максимальную производительность за минимальную цену, ведь мы же с вами экономные оверклокеры. В среднем процессоры Core i3 12100f берут частоту 5300Mhz, прирост производительности при таком разгоне составляет внушительные 30% и это весьма прилично. А по производительности на ядро начинают даже немного обходить мощнейший Core i9 12900k в бенчмарке CPU-Z . Конечно "недостающих" ядер разгон не прибавит, и в приложениях использующих больше четырех физических ядер Core i9 12900k будет значительно отрываться от заносчивого выскочки.

Но в таких играх как Counter-Strike: Global Offensive и Far cry 6 производительность Core i3 может быть сопоставима с Core i9, особенно в высоких разрешениях. И даже в "многоядерных" проектах разогнанный Intel Core i3 12100f способен дать жару и прокачать видеокарты уровня RTX 3080Ti, благодаря очень высокой IPC. А если нет разницы, то зачем платить больше? Экономный геймер-оверклокер может собрать себе систему из связки ASROCK B660M PG Riptide + Core i3 12100f за сущие копейки, с возможностью будущего апгрейда на любой процессор 13-го поколения. А вот охлаждение желательно взять с запасом, ведь разогнанный Core i3 с поднятым напряжением и снятыми лимитами будет и греться сильнее, боксовым кулером тут уже не отделаешься. Желательно взять что-то на четырех тепловых трубках.

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