После скальпирования AMD Ryzen 5 7600X оказалось, что он ничем не отличается от Ryzen 9 7900X - на подложке распаяны оба чиплета с ядрами. Есть некоторая вероятность того, что второй чиплет сможет функционировать на пониженных частотах, а то и вовсе окажется полностью исправным. Осталось только найти способ разблокировки "недостающих" ядер. Но будет ли рада такому исходу Лиза Су?

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Маркетинг - это великая вещь, благодаря нему можно создавать различные сегменты продукции с минимальными затратами. Один и тот же продукт можно продавать по совершенно разным ценникам, например заблокировав часть функций у более дорогого изделия. В индустрии производства процессоров данная сегрегация проявляется ярче всего. Бывалые оверклокеры помнят, как успешно разблокировались скрытые ядра и кэш у процессоров Phenom II и Athlon II, всего лишь активацией в биосе определенных опций. Олды знают, как получить халявные конвееры на NVIDIA GeForce 6800. Похоже есть шанс и на разблокировку шести "дополнительных" ядер у процессора AMD Ryzen 5 7600X. Оверклокер из Германии Roman Hartung произвел скальпирование шестиядерного Ryzen 5 7600X поколения Raphael.

Хитспридер новых процессоров AMD крепится к подложке всего в восьми точках, а термоинтерфейс в виде припоя очень мягкий и податливый. К удивлению Романа, на подложке Ryzen 5 7600X обнаружились оба чиплета с ядрами. В этом плане AMD Ryzen 5 7600X ничем не отличается от Ryzen 9 7900X. Разумеется второй модуль CCD оказался отключенным - в тепловизоре существенно нагревался только один кристалл. Скорее всего на производстве получают Ryzen 5 из Ryzen 9, когда не проходит тесты один из CCD. Видимо отдельно чиплеты не тестируют, а тестируется уже полностью процессор, что называется в сборе.

Неисправный CCD, залитый копмаундом, потом не выпаивают - это лишняя и затратная операция, да и можно повредить исправные компоненты CPU. Все дело в том, что отключенный чиплет может быть совершенно исправным, но не держащим при этом заводские частоты. А на пониженных частотах работающим совершенно нормально. Со временем, при отлаживании производства, брака будет становится меньше, и тогда под нож станут пускать совершенно "здоровые" чиплеты. Пользователь будет покупать волка в овечьей шкуре, даже не подозревая об этом. Весь вопрос в том, как производитель отключает "лишний" кристалл. Очень часто нужная модель процессора задается страпами на подложке - положением или номиналом SMD компонентов.

В зависимости от того какие страпы заданы, меняется CPU ID и его определение биосом материнской платы. Соответственно, если у Ryzen 5 выставить такие же страпы как у Ryzen 9, можно получить полноценный 12-ти ядерный процессор, разумеется при условии полной работоспособности второго CCD. Второй метод заключается в подмене ID процессора в самом BIOS. Для этого нужно расковырять биос и произвести там некоторые изменения, а значит необходимо иметь его исходники, иначе остается ждать милости со стороны производителей материнских плат. Так же второй чиплет могут отключить более грубым способом - например перерезав идущие к нему дорожки лазером, это место потом зальют лаком или компаундом и следов на подложке практически не останется.

В общем метод отключения ядер должен быть максимально дешевым, иначе стоимость производства Ryzen 5 будет превышать Ryzen 9. Состоятельным энтузиастам осталось только скальпировать оба процессора и поискать отличия на их подложках, а дальше - дело техники. Вполне возможно, что в будущем будут получены 12-ти ядерные мутанты из Ruzen 5, а может быть и нет, выкладки исключительно теоретические. Однако у пользователей остается весьма высокий шанс на "бесплатный апгрейд".

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