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В Москве завершилась частичная мобилизация, в регионах продолжается, но блогеры уже покинули Россию
Не прошло и месяца, а частичная мобилизация уже закончилась в Москве. Жители мегаполиса проявили сознательность и быстро заполнили положенную на столицу квоту. А вот в некоторых регионах призыв еще продолжается, и будет закончен соответствующим указом президента, примерно через две недели. Довольно странным образом повели себя некоторые популярные блогеры, так называемые "лидеры мнений". Вместо того чтобы продемонстрировать патриотизм и первых рядах пойти в военкоматы, они трусливо собрали свои пожитки и отправились за рубеж, пересидеть частичную мобилизацию.
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Московский мэр  Сергей Собянин заявил о прекращении частичной мобилизации в Москве. Уже с 17 октября пункты сбора военнослужащих стали закрываться. Вслед за Москвой отрапортовала о прекращении мобилизационных мероприятий Московская область. Полученные ранее повестки теперь не действительны, и можно по ним не являться в военкоматы. Оверклокеры призывного возраста могут теперь спать спокойно. Уклонистов больше не будут разыскивать и задерживать. Однако, ничего не мешает любителям компьютерных игр, пойти самостоятельно в призывной пункт и записаться добровольцем. Небось в "Таркове" и "Арме" уже рука набита, а родина как никогда нуждается в твоей помощи, сынок. Да и "танкистам" пора бы переместиться с мягкого дивана, за реальные органы управления боевой машины T90. Мэр лично высказал благодарность мобилизованным, пообещал заботу и содействие их семьям и родственникам. Был подписан указ, согласно которому мобилизованные москвичи получат дополнительно 50000 рублей в месяц, в период прохождения службы.

Так же семья военнослужащего получит единовременную денежную выплату и сможет бесплатно обратиться за психологической помощью. Малолетних детей призванных граждан примут в детсады столицы без очереди, а школьникам обеспечат бесплатное двухразовое питание. В общем служба в российской армии, помимо чувства выполненного долга, приносит еще и ощутимые материальные дивиденды. Московский мэр с пониманием относится к чувствам мобилизованных и переживаниям их семей, вот что он пишет в своем блоге - «Мобилизация стала огромным испытанием для тысяч московских семей, чьи отцы, мужья и сыновья сегодня идут в действующую армию. Тем не менее, выполнение задачи по частичной мобилизации стало возможным в первую очередь благодаря ответственности, чувству долга и патриотизму москвичей». Военный комиссар Максим Локтев, так же подтвердил завершение частичной мобилизации в Московском регионе, и дополнительные пункты мобилизации будут закрыты в ближайшее время.

21 сентября президентом РФ было объявлено о частичной мобилизации и подписан соответствующий указ.  А уже 14 октября Владимир Путин сообщил и завершении призывных мероприятий в Российской Федерации в течении двух недель. Тем не менее остановить мобилизацию может только указ президента, а он еще не подписан. По предварительным данным из Москвы и области было призвано 22000 человек, а со всей России 222000 из 300000 запланированных. Соответственно в ряде регионов квота еще не выполнена и призывные мероприятия продолжаются. Нужно заметить, что 300000 человек составляют менее одного процента от всего населения России, и экономика страны даже не почувствует временную потерю этих рабочих рук. Блогеры даже затеяли полезный флешмоб, где не примере картошки фри наглядно показали как это мало.

 Кстати о блогерах - многие так называемые "лидеры мнений", очень популярные у молодежи, спешно покинули территорию РФ после объявления о частичной мобилизации. Оно и понятно, ведь торговать своим лицом, нести с экрана сомнительные ценности, никак не отвечать за свои слова - гораздо проще, чем защищать Родину с автоматом в руках. Так известный ютубер Юрий Хованский, узнав о мобилизации, тут же собрал чемоданы и отправился на ПМЖ в Сербию. Ранее данный гражданин был привлечен к уголовной ответственности за оправдание терроризма. Однако благодаря связям в партии ЛДПР сумел избежать справедливого наказания

Уже давно уехал в Дубай блогер и реп-исполнитель Алишер Моргенштерн (Валеев) от чего матушка Россия только выиграла. Ведь данный "певец" успешно развращал нашу молодежь своими похабными клипами, в которых прославлялся культ денежных средств, праздная жизнь, поощрялись беспорядочные половые связи. У тому же Следственный комитет подозревает репера в распространении запрещенных веществ в социальных сетях.

Сгинули с глаз долой Николай Соболев и Гусейн Гасанов. Первый приучал нашу молодежь к самолюбованию и нарциссизму, снимал откровенно заказные ролики, прививал ложные ценности. А второй персонаж рекламировал успешный - успех, различные пирамиды и лохотроны, выманивая из простых людей последние гроши. Проводил фальшивые розыгрыши.

 Михаил Лазутин, он же «Лев Против», был замечен в Грузии, после вестей о частичной мобилизации. В России данный господин занимался борьбой с пьянством и табакокурением, используя при этом очень сомнительные методы, а именно просто избивая пьющих и курящих на камеру, с последующим выкладыванием данного материла на своем ютуб-канале. В Грузии борец с пьянством был незамедлительно схвачен и избит местными националистами, ибо распитие алкогольных напитков в этой стране - национальная традиция. Уехали данные блогеры из России, и очень хорошо - наша страна избавилась от кусающих ее тело паразитов.

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