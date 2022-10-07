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Газпром выплатит огромные дивиденды держателям акций, но будущее компании печально
Акционеры Газпрома все же получат роскошные дивидендные выплаты, теперь уже за половину 2022 года. Однако будущее компании печально - взорванные потоки, санкции, потеря европейского рынка.
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Российский газовый монополист "Газпром" показал рекордную прибыль за 2021 и первую половину 2022 года. Для акционеров это означает получение щедрых дивидендов с прибыли компании. Напомню, что акционером может стать любое физическое лицо, купившее акции компании. Раньше можно было купить акции прямо в отделениях Газпромбанка, предъявив свой паспорт. Конечно бумажных акций на руки не выдавали, они всегда существовали только в депозитарии, а физику выдавали договор купли-продажи и почетное звание акционера крупнейшей российской компании. Теперь же акции можно купить только на фондовой бирже, что опять же может сделать любой человек, через своего брокера.

 Так вот, вернемся к дивидендам, за 2021 год должны были выплатить 52,53 руб на одну акцию, что и было рекомендовано советом директоров компании. Однако крупнейшие акционеры Газпрома, а это акционеры в лице государства, это выплату не утвердили. Не снизили размер дивидендов, а именно отменили их вообще, предлагая инвесторам получить "дырку от бублика". Что очень было похоже на манипуляцию рынком, с целью разгона акций газового гиганта и последующей их распродажей на хаях. Видимо предчувствуя наступление "темных времен" для компании, был собран внеочередной совет директоров, на котором уже обсуждался размер дивидендов за первую половину 2022 года. Учитывая размер чистой прибыли, на одну акцию уже выходило 51,03 руб, всего за половину 2022 года. Доходность при таких выплатах, учитывая стоимость акций, отставляет рекордные 23% годовых.

Госакционеры не стали выводить из себя инвесторов во второй раз, и 30 сентября дивиденды утвердили в полном объеме. Выплаты будут произведены не смотря на последние события и диверсию на ветках "Северных потоков". Дивидендная отсечка произойдет 11-го октября, и до этой даты нужно держать или купить бумаги "народного достояния". Однако хочу предупредить начинающих инвесторов, после отсечки всегда происходит дивидендный разрыв, при котором котировки значительно проседают. И не факт, что прибыль от дивидендов этот разрыв покроет. Конечно, дивидендный геп со временем закрывают, но учитывая весь негатив по Газпрому за последнее время, на это может потребоваться значительное время. А негатива хватает с лихвой, это и взрывы на ветках "Северный поток" 1 и 2 и снижение поставок природного газа в Европу.

 Фактически на сегодняшний момент, поставки в Европу возможны только по украинскому газопроводу. Так уж сложилось, что Европейский газовый рынок является основным для поставок российского голубого топлива. На Евросоюз приходилось почти 140 миллиардов кубометров газа за 2021 год. А всего в дальнее зарубежье было поставлено 185 миллиардов кубометров. Незначительные 45 миллиардов кубов распределялись между Турцией и Китаем, а так же несколькими балканскими странами, не входящими в ЕС. На данный момент мы имеем взорванный «Северный поток 2», который все равно находится под санкциями. «Северный поток 1» не под санкциями, но так же изуродован взрывами. Газопровод через Польшу - «Ямал-Европа» использовать можно, но он уже под нашими, российскими санкциями.

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Через Украину прокачивается всего 38% от запланированного объема, по вполне понятным причинам. Остаются в использовании всего три потока, с достаточно скромными объемами прокачки, это - «Турецкий поток», «Сила-Сибири 1» и «Голубой поток». «Сила-Сибири 2», по техническим причинам, будет введена в эксплуатацию в лучшем случае в конце этого десятилетия. При этом для инвесторов негативным фактором выступает увеличение налоговой нагрузки на наше "национальное достояние", в виде дополнительного НДПИ в размере 50 миллиардов рублей в месяц и экспортная пошлина в 50% при цене реализации выше 300 долларов за тысячу кубометров. А роскошные дивиденды с доходностью 23% годовых, можно считать прощальным подарком от Алексея Миллера. Вот такие вот печальные новости для инвесторов, увы и ах.            

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#санкции #акции #евросоюз #газпром #северный поток #акционеры #дивиденды #диверсия #инвестор #сила-сибири
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