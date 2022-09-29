Новые процессоры AMD Ryzen 7000 и матплаты на сокете AM4 скоро поступят в розничную продажу. Производительность системы на DDR5 и PCI-e 5.0 будет на высоте, однако за это пользователю придется хорошенько опустошить свой кошелек, ибо цены на новинки не радуют. Проблемы новых не обкатанных технологий, не обошли платформу на AM4 стороной. Компьютерные энтузиасты уже столкнулись с проблемами в работе высокочастотной памяти DDR5, ожидаются и сюрпризы с функционированием PCI-e 5.0 на бюджетных материнских платах.

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Новые технологии - это всегда хорошо, научно-технический прогресс не стоит на месте, производители выпускают более современные товары, обостряется конкуренция, а конечный покупатель остается только в выигрыше. Вот только на старте новых технологий, когда еще не произошла их обкатка, могут возникать различные казусы с работоспособностью устройств, которые совсем не принесут радости пользователю. За примерами далеко ходить не нужно, новый сокет от Intel - LGA 1700 принес и новые проблемы, процессор изгибается в сокете, крышка деформируется и плохо прилегает к системе охлаждения, а подложка CPU начинает плохо контактировать с пинами. Похоже, намечаются проблемы и с новой платформой от AMD. Уже зафиксированы случаи потери производительности системы на Ryzen 7000, если заполнить все доступные слоты памяти DDR5. Память снижает свой частотный потенциал, а производительность может упасть почти в два раза. И дело даже не в разгоне памяти, перестает работать XMP профиль, у красной компании он теперь называется - AMD EXPO.

К примеру, купив дорогущий комплект памяти DDR5-6000 состоящий из четырех модулей, юзер с удивлением обнаружит, что она не работает на своих заводских частотах. А на некоторых бюджетных материнских платах, память не "заведется" даже в двух слотах. Причины заключаются в некоторых издержках нового стандарта DDR5. Дело в том, что эта память работает на высоких частотах, и происходит быстрое затухание сигнала в цепи. Так же оказывают негативное влияние и различные наводки в работающей системе. Не даром производители стали использовать металлизацию слотов памяти и разъемов pci-e. Помимо повышения механической прочности самого слота, данный экран спасает и от многочисленных наводок, а система работает стабильнее, особенно на повышенных частотах. Поэтому, приобретая себе новые комплектующие на AM4 для процессоров Ryzen 7000 , нужно сразу позаботиться о необходимом объеме памяти, не рассчитывая на дальнейший апгрейд.

И лучше сразу взять два модуля большего объема, ибо добавление в будущем еще двух плашек, может существенно снизить производительность системы. А память DDR5 стоит сейчас ой как не дешево, и сэкономить на ней не получится, ведь Ryzen 7000 больше не поддерживают дешевую DDR4. Кстати говоря, цены на DDR4 обрушились в пропасть, стоимость двух планок на 8GB DDR4 3200Mhz начинается от 2300р.!

Оперативная Память DDR4 8GBx2 3200 МГц





Оперативная память DDR4 16Гб 3000 МГц

Оперативная Память DDR4 8GBx2 3600 МГц

Но вернемся к нашим Рафаэлям, помимо проблем с памятью, возможны и проблемы с шиной PCI-е 5.0. Шина так же стала работать на запредельных частотах, и для нормального функционирования необходима грамотная разводка сигналов на материнской плате, понадобится и серьезное экранирование. Матплаты топового сегмента используют восьмислойную PCB, и сигналы там экранируются относительно неплохо. К тому же, слот m2 NVMe и PCI-e 5.0 для видеокарты, располагаются как можно ближе к процессору, чтобы по максимуму сократить длину сигнальных проводников. Однако и стоимость таких плат на AM4 начинается от 300$, что в наших реалиях легко превращаются во все 500$.

В бюджетном же секторе производителю приходится на всем экономить, снижать количество слоев платы, упрощать разводку. Не даром в чипсете B650, для матплат нижнего ценового диапазона, поддержку PCI-e 5.0 для видеокарт убрали совсем. И даже в X670 нацеленном на средний и верхний сегмент, эта поддержка опциональна. Только в X670E будет, что называется "полный фарш". Интересный факт заключается в том, что чипсеты X670 и X670E - это на самом деле набор из двух микросхем, которые будут охлаждаться в топовых платах одним большим радиатором. Таким образом AMD возвращается к двухчиповой компоновке на своих матплатах, как это было во времена AM2 и AM3 сокетов.

Проблема заключается еще и в том, что на данный момент не существует даже прототипов коммерческих видеокарт с интерфейсом PCI-e 5.0. Даже дядюшка Хуанг, представляя новую линейку Nvidia RTX4000, предпочел остаться на "старом" проверенном PCI-e 4.0. Как бы намекая производителям материнских плат, что новый интерфейс появился преждевременно, и пока не актуален. По сути, вендоры даже не могут проверить работоспособность PCI-e 5.0 на массовых ведеоадаптерах. И в будущем, купив видеокарту на модной пятерке, пользователь может с удивлением обнаружить нестабильную работу своего устройства.

К счастью, в биосе предусмотрена возможность переключения на более раннюю генерацию шины. Господа майнеры, прекрасно поймут о чем я говорю, ведь видеокарты в райзерах стабильно работают только с шиной Gen1 и Gen2, а в Gen3 могут вообще не стартовать. Думаю, что с появлением Gen5 о райзерах можно будет вообще забыть, какими бы дорогими они не были, и многим придется менять корпуса с подключением по райзеру 16х. Если вы наивно полагаете, что вендоры безгрешны, и не могут допустить просчетов при производстве своих продуктов, вынужден вас огорчить - просчеты и раньше были и будут всегда.

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Видеокарты RTX 3060Ti на дефектной памяти Hynix, продолжают спокойно выпускаться и поступать в продажу, хотя о проблеме известно уже давно. А все потому, что склады у вендоров переполнены этой памятью и утилизировать ее они не собираются. Особенно нужно опасаться матплат на AM4, от производителей третьего эшелона, китайцы вряд ли будут что то там экранировать и соблюдать схемотехнику. С другой стороны, честные производители просто отключают поддержку новомодных интерфейсов в биосе, и не гарантируют работу оперативной памяти на определенных частотах. В общем, опять нам все проверять на собственной шкуре, и в случае проблем надеяться, что производитель все исправит "в новом биосе".