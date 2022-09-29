реклама
Новые технологии - это всегда хорошо, научно-технический прогресс не стоит на месте, производители выпускают более современные товары, обостряется конкуренция, а конечный покупатель остается только в выигрыше. Вот только на старте новых технологий, когда еще не произошла их обкатка, могут возникать различные казусы с работоспособностью устройств, которые совсем не принесут радости пользователю. За примерами далеко ходить не нужно, новый сокет от Intel - LGA 1700 принес и новые проблемы, процессор изгибается в сокете, крышка деформируется и плохо прилегает к системе охлаждения, а подложка CPU начинает плохо контактировать с пинами. Похоже, намечаются проблемы и с новой платформой от AMD. Уже зафиксированы случаи потери производительности системы на Ryzen 7000, если заполнить все доступные слоты памяти DDR5. Память снижает свой частотный потенциал, а производительность может упасть почти в два раза. И дело даже не в разгоне памяти, перестает работать XMP профиль, у красной компании он теперь называется - AMD EXPO.
К примеру, купив дорогущий комплект памяти DDR5-6000 состоящий из четырех модулей, юзер с удивлением обнаружит, что она не работает на своих заводских частотах. А на некоторых бюджетных материнских платах, память не "заведется" даже в двух слотах. Причины заключаются в некоторых издержках нового стандарта DDR5. Дело в том, что эта память работает на высоких частотах, и происходит быстрое затухание сигнала в цепи. Так же оказывают негативное влияние и различные наводки в работающей системе. Не даром производители стали использовать металлизацию слотов памяти и разъемов pci-e. Помимо повышения механической прочности самого слота, данный экран спасает и от многочисленных наводок, а система работает стабильнее, особенно на повышенных частотах. Поэтому, приобретая себе новые комплектующие на AM4 для процессоров Ryzen 7000 , нужно сразу позаботиться о необходимом объеме памяти, не рассчитывая на дальнейший апгрейд.
И лучше сразу взять два модуля большего объема, ибо добавление в будущем еще двух плашек, может существенно снизить производительность системы. А память DDR5 стоит сейчас ой как не дешево, и сэкономить на ней не получится, ведь Ryzen 7000 больше не поддерживают дешевую DDR4. Кстати говоря, цены на DDR4 обрушились в пропасть, стоимость двух планок на 8GB DDR4 3200Mhz начинается от 2300р.!
Оперативная Память DDR4 8GBx2 3200 МГц
Оперативная память DDR4 16Гб 3000 МГц
Оперативная Память DDR4 8GBx2 3600 МГц
Но вернемся к нашим Рафаэлям, помимо проблем с памятью, возможны и проблемы с шиной PCI-е 5.0. Шина так же стала работать на запредельных частотах, и для нормального функционирования необходима грамотная разводка сигналов на материнской плате, понадобится и серьезное экранирование. Матплаты топового сегмента используют восьмислойную PCB, и сигналы там экранируются относительно неплохо. К тому же, слот m2 NVMe и PCI-e 5.0 для видеокарты, располагаются как можно ближе к процессору, чтобы по максимуму сократить длину сигнальных проводников. Однако и стоимость таких плат на AM4 начинается от 300$, что в наших реалиях легко превращаются во все 500$.
В бюджетном же секторе производителю приходится на всем экономить, снижать количество слоев платы, упрощать разводку. Не даром в чипсете B650, для матплат нижнего ценового диапазона, поддержку PCI-e 5.0 для видеокарт убрали совсем. И даже в X670 нацеленном на средний и верхний сегмент, эта поддержка опциональна. Только в X670E будет, что называется "полный фарш". Интересный факт заключается в том, что чипсеты X670 и X670E - это на самом деле набор из двух микросхем, которые будут охлаждаться в топовых платах одним большим радиатором. Таким образом AMD возвращается к двухчиповой компоновке на своих матплатах, как это было во времена AM2 и AM3 сокетов.
Проблема заключается еще и в том, что на данный момент не существует даже прототипов коммерческих видеокарт с интерфейсом PCI-e 5.0. Даже дядюшка Хуанг, представляя новую линейку Nvidia RTX4000, предпочел остаться на "старом" проверенном PCI-e 4.0. Как бы намекая производителям материнских плат, что новый интерфейс появился преждевременно, и пока не актуален. По сути, вендоры даже не могут проверить работоспособность PCI-e 5.0 на массовых ведеоадаптерах. И в будущем, купив видеокарту на модной пятерке, пользователь может с удивлением обнаружить нестабильную работу своего устройства.
К счастью, в биосе предусмотрена возможность переключения на более раннюю генерацию шины. Господа майнеры, прекрасно поймут о чем я говорю, ведь видеокарты в райзерах стабильно работают только с шиной Gen1 и Gen2, а в Gen3 могут вообще не стартовать. Думаю, что с появлением Gen5 о райзерах можно будет вообще забыть, какими бы дорогими они не были, и многим придется менять корпуса с подключением по райзеру 16х. Если вы наивно полагаете, что вендоры безгрешны, и не могут допустить просчетов при производстве своих продуктов, вынужден вас огорчить - просчеты и раньше были и будут всегда.
Видеокарты RTX 3060Ti на дефектной памяти Hynix, продолжают спокойно выпускаться и поступать в продажу, хотя о проблеме известно уже давно. А все потому, что склады у вендоров переполнены этой памятью и утилизировать ее они не собираются. Особенно нужно опасаться матплат на AM4, от производителей третьего эшелона, китайцы вряд ли будут что то там экранировать и соблюдать схемотехнику. С другой стороны, честные производители просто отключают поддержку новомодных интерфейсов в биосе, и не гарантируют работу оперативной памяти на определенных частотах. В общем, опять нам все проверять на собственной шкуре, и в случае проблем надеяться, что производитель все исправит "в новом биосе".