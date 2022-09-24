Рубль продолжает укрепляться и становится крепче алмаза, хотя все факторы играют против российский валюты. Спекулянты пытавшиеся сыграть на понижении курса "деревянного" в очередной раз наказаны. Падают и цены на товары, привязанные к курсу иностранных валют, что удачно совпало с наступлением крипто-зимы. Возможно сейчас - лучшее время купить необходимые комплектующие и сделать апгрейд своего ПК..

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Российский рубль опять демонстрирует свою стойкость и непотопляемость. После объявления президентом о частичной мобилизации, была предпринята спекулятивная попытка разогнать "зеленый" в стратосферу. Однако валютным быкам достаточно быстро намяли бока, и им удалось лишь слегка прикоснуться рогами к отметке в 62 руб за один доллар. Вчера рубль мобилизовался и пробил вниз отметку в 60р., сегодня укрепление продолжилось, и удалось даже достичь рубикона в 57р. В целом наблюдается тренд на дальнейшее укрепление российской валюты и ее поход в район 50р. за одного "убитого енота". Как не боролся наш родной ЦБ с укрепляющимся рублем, но нужно признать, что битву эту он вчистую проиграл. Спрос на вражескую валюту продолжает падать, граждане предпочитают воздерживаться от приобретения сомнительных активов.

Даже снижение 16-го сентября ключевой ставки до 7,5% годовых, не оказало на курс и малейшего влияния. А ставку постоянно снижают из-за замедляющейся инфляции и сдержанным потребительским спросом. Ну не хотите вы, господа оверклокеры, покупать комплектующие по бросовым ценам, а значит ценники будут падать еще ниже и ниже. И ключевую ставку возможно понизят еще не один раз, жаль только что от этого пострадают проценты по банковским вкладам. Зато за копеечный процент станут выдавать потребительские кредиты и ипотеку, эх и в золотое же время мы с вами живем. В итоге, с 20% в феврале 2022 года, ключевая ставка уже упала почти в три раза! Так что ждем бакс по 50 целковых в самое ближайшее время, возможно во время проходящих референдумов мы как раз и увидим эти значения. По прогнозам Центробанка России, инфляция в 2023 году снизится до 5-7 процентов годовых, а в 2024 году составит всего 4 процента. И это все происходит на фоне разгорающегося экономического кризиса в Западных странах, падающих котировок крупнейших компаний на Уолл-стрит.

Этой зимой к экономическому, присоединится еще и энергетический кризис, а Европа начнет заготовки дров к отопительному сезону. Похоже Россия в этот раз действительно сможет стать "тихой гаванью". А вот для покупки комплектующих, проведения планового апгрейда, сейчас наступает самое удачное время. Посудите сами - майнинг умер и цены на видеокарты полетели вниз, ценники на видеокарты потянули за собой и остальное железо, и это все обильно приправлено укрепляющимся рублем. Плюс оказывает влияние и смена поколений компьютерных комплектующих. К примеру, оперативная память DDR4 стоит сейчас неприлично дешево, так две планки на 8Gb с частотой 3200Mhz обойдутся вам всего в 2900р.

Gloway ddr4 8Gb*2 3200 МГц

Раньше о таких ценах приходилось только мечтать. Видеокарту начального игрового уровня - RTX3060 12Gb можно взять всего за 22000р. Правда карта от сомнительного китайского бренда и там могут оказаться рефабнутые чипы, но данная цена может служить ориентиром для производителей первого эшелона.

MLLSE RTX 3060 12 Гб

Если вам нравится копаться с настройкой железа, можно взять RTX3060 еще дешевле, на мобильном чипе. Работает данная карта далеко не на всех матплатах, да и с драйверами нужно будет покопаться, зато обойдется она всего в 16000р.

RTX3060 6ГБ Non LHR

Материнская плата для современного сокета LGA1700 за смешные 4800р. (с доставкой). Плата достаточно приличная, с радиаторами на системе питания и продвинутым биосом, по слухам выдерживает даже процессоры Core i9 с принудительным обдувом зоны VRM. Данную плату я уже заказал себе и скоро сделаю по ней обзор.

JGINYUE H610M LGA 1700

А вот процессоры Intel на LGA1700 стоят в Китае как не странно дорого, и их лучше приобрести в местных розничных магазинах. Для самых бюджетных сборок могу рекомендовать Intel Cоre i3 12100f, не смотрите что у него всего четыре ядра, в некоторых играх он уверенно обходит шестиядерный Core i5 11400f.

Intel Cоre i3 12100f

Чтобы поиграть и поработать с приложениями использующими много ядер, рекомендую присмотреться к Intel Core i5 12400f , тем более на него сейчас такие сладкие цены.

Intel Core i5 12400f

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