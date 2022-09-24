Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
DenebCore За пост начислено вознаграждение
Рубль мобилизовался, заметно укрепившись к доллару, цены на комплектующие тают на глазах
Рубль продолжает укрепляться и становится крепче алмаза, хотя все факторы играют против российский валюты. Спекулянты пытавшиеся сыграть на понижении курса "деревянного" в очередной раз наказаны. Падают и цены на товары, привязанные к курсу иностранных валют, что удачно совпало с наступлением крипто-зимы. Возможно сейчас - лучшее время купить необходимые комплектующие и сделать апгрейд своего ПК..
рекомендации
3080 Ti - цена упала на порядок
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3080 Gigabyte дешевле 70 тр
<b>3070 уже дешевле 50 тр</b> в Регарде
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр

реклама

Российский рубль опять демонстрирует свою стойкость и непотопляемость. После объявления президентом о частичной мобилизации, была предпринята спекулятивная попытка разогнать "зеленый" в стратосферу. Однако валютным быкам достаточно быстро намяли бока, и им удалось лишь слегка прикоснуться рогами к отметке в 62 руб за один доллар. Вчера рубль мобилизовался и пробил вниз отметку в 60р., сегодня укрепление продолжилось, и удалось даже достичь рубикона в 57р. В целом наблюдается тренд на дальнейшее укрепление российской валюты и ее поход в район 50р. за одного "убитого енота". Как не боролся наш родной ЦБ с укрепляющимся рублем, но нужно признать, что битву эту он вчистую проиграл. Спрос на вражескую валюту продолжает падать, граждане предпочитают воздерживаться от приобретения сомнительных активов.

Даже снижение 16-го сентября ключевой ставки до 7,5% годовых, не оказало на курс и малейшего влияния. А ставку постоянно снижают из-за замедляющейся инфляции и сдержанным потребительским спросом. Ну не хотите вы, господа оверклокеры, покупать комплектующие по бросовым ценам, а значит ценники будут падать еще ниже и ниже. И ключевую ставку возможно понизят еще не один раз, жаль только что от этого пострадают проценты по банковским вкладам. Зато за копеечный процент станут выдавать потребительские кредиты и ипотеку, эх и в золотое же время мы с вами живем. В итоге, с 20% в феврале 2022 года, ключевая ставка уже упала почти в три раза! Так что ждем бакс по 50 целковых в самое ближайшее время, возможно во время проходящих референдумов мы как раз и увидим эти значения. По прогнозам Центробанка России, инфляция в 2023 году снизится до 5-7 процентов годовых, а в 2024 году составит всего 4 процента. И это все происходит на фоне разгорающегося экономического кризиса в Западных странах, падающих котировок крупнейших компаний на Уолл-стрит.

Этой зимой к экономическому, присоединится еще и энергетический кризис, а Европа начнет заготовки дров к отопительному сезону. Похоже Россия в этот раз действительно сможет стать "тихой гаванью". А вот для покупки комплектующих, проведения планового апгрейда, сейчас наступает самое удачное время. Посудите сами - майнинг умер и цены на видеокарты полетели вниз, ценники на видеокарты потянули за собой и остальное железо, и это все обильно приправлено укрепляющимся рублем. Плюс оказывает влияние и смена поколений компьютерных комплектующих. К примеру, оперативная память DDR4 стоит сейчас неприлично дешево, так две планки на 8Gb с частотой 3200Mhz обойдутся вам всего в 2900р.

Gloway ddr4 8Gb*2 3200 МГц

Раньше о таких ценах приходилось только мечтать. Видеокарту начального игрового уровня - RTX3060 12Gb можно взять всего за 22000р. Правда карта от сомнительного китайского бренда и там могут оказаться рефабнутые чипы, но данная цена может служить ориентиром для производителей первого эшелона. 

MLLSE RTX 3060 12 Гб

Если вам нравится копаться с настройкой железа, можно взять RTX3060 еще дешевле, на мобильном чипе. Работает данная карта далеко не на всех матплатах, да и с драйверами нужно будет покопаться, зато обойдется она всего в 16000р.

RTX3060 6ГБ Non LHR

Материнская плата для современного сокета LGA1700 за смешные 4800р. (с доставкой). Плата достаточно приличная, с радиаторами на системе питания и продвинутым биосом, по слухам выдерживает даже процессоры Core i9 с принудительным обдувом зоны VRM. Данную плату я уже заказал себе и скоро сделаю по ней обзор.

JGINYUE H610M LGA 1700

А вот процессоры Intel на LGA1700 стоят в Китае как не странно дорого, и их лучше приобрести в местных розничных магазинах. Для самых бюджетных сборок могу рекомендовать Intel Cоre i3 12100f, не смотрите что у него всего четыре ядра, в некоторых играх он уверенно обходит шестиядерный Core i5 11400f. 

Intel Cоre i3 12100f

Чтобы поиграть и поработать с приложениями использующими много ядер, рекомендую присмотреться к Intel Core i5 12400f , тем более на него сейчас такие сладкие цены.

Intel Core i5 12400f      

рекомендации
3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде
3050 ASUS уже 30 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

  

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#алиэкспресс #рубль #доллар #комплектующие #центробанк #ключевая ставка #курс валют #экономический кризис #мобилизация #оверклокеры
6
Показать комментарии (6)

Материалы по теме

Курс доллара к рублю на AliExpress вновь опустился, а все товары для россиян резко подешевели
Курс рубля может упасть в 2022г – Минфин РФ рассказал, что покупать и куда инвестировать рубли
Когда Россия перестанет нуждаться в долларах – валюта США стала токсичной и опасна для экономики
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Американские ракеты AGM-88 HARM не прижились на украинском МиГ-29 и показали нулевую эффективность
129
Майнеры продолжают добывать криптовалюту себе в убыток, не окупается даже розетка
89
Европа начинает отказываться от товаров из Китая
19
AMD официально скинула цены на видеокарты: Radeon RX 6600XT – 14 000р, а Radeon RX 6900ХТ – 41 000р
23
Биткоин и Эфир ушли на дно, а эксперты заговорили о приближении криптозимы и падении ВТС до $12 000
22
Более 80% российских родителей поддерживают запрет на использование смартфонов на уроках
2
Технология дополненной реальности позволяет ускорить сборку Су-57
387
Прошла неделя с перехода Ethereum на Proof of Stake
10
Крупнейший магазин Британии зарегистрировал 13 видеокарт RTX 4000 и назвал цены каждой из них
3
Попытка обновиться до Windows 11 22H2 выдаёт ошибку 0x800f0806
3
NVIDIA против геймеров – почему владельцы GeForce RTX 30 не получат DLSS 3.0 и чем ответит Лиза Су
18
Разработка российской АКПП обойдётся в 30 млрд рублей, а полного привода — в 20 млрд рублей
17
Спрос на Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4 оказался ниже прогнозируемого
2
Nvidia: видеокарты RTX 3000 и RTX 4000 больше не будут дешеветь с течением времени
33
Куда направилось зерно из Украины, и почему европейские фермеры оказались на грани разорения
9
NVIDIA была вынуждена переработать системы охлаждения и питания для видеокарт GeForce RTX 40 FE
2
Переходники для старых блоков питания и новых видеокарт NVIDIA RTX 40 имеют слабый запас прочности
10
Выпущен AMD Adrenalin Edition 22.9.1 с поддержкой открытой беты Call of Duty: Modern Warfare II
+
Испанский ритейлер опубликовал списки моделей GeForce RTX 4090 с их ценами
10
AMD объяснила, почему каждая видеокарта RX 6000 на 10-90% лучше аналогов Nvidia
20

Популярные статьи

Покупаем видеокарту NVIDIA правильно – как не переплатить 15 000р, и почему не нужно брать бренды
29
Продолжение параллельной реальности производителей железа
112
Тестируем Windows 11 версии 22H2 — разочаровывающие итоги года развития
27
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LS520
8
Мои впечатления от игры Dead Space 2. Часть 2
3
Астрономы обнаружили горячий пузырь плазмы, вращающийся вокруг массивной черной дыры
9

Сейчас обсуждают

_Вежливый Krab
01:59
да все забрали. Кроме Киева, и еще 20 обласных центров а почем забрали а не освободили, тебе по шапке куратор не напихает за это?
Новая GeForce RTX 4090 оказалась самой большой за всю историю – до 10 раз больше Radeon RX 6400
den fed
01:57
Не нужно врать ..в 2007 стандартом было минимум 1 Гб ОЗУ а для нормальной работы советовали от 2 до 4 Гб У меня было в 2007 2 Гб ОЗУ и через год я еще накинул 2 Гб.
О худших операционных системах
_Вежливый Krab
01:56
ну не рашкованским же.
Новая GeForce RTX 4090 оказалась самой большой за всю историю – до 10 раз больше Radeon RX 6400
_Вежливый Krab
01:56
а и действительно. завтра снова напишешь о летающем бтр. какая разница
Новая GeForce RTX 4090 оказалась самой большой за всю историю – до 10 раз больше Radeon RX 6400
_Вежливый Krab
01:55
так в октябре никаких морозов еще нет дaлбаеб. и как там ванькам в окопах будет. они ж в защиту ушли. глухую.
Новая GeForce RTX 4090 оказалась самой большой за всю историю – до 10 раз больше Radeon RX 6400
Ddosovich
01:52
скоро по вам ядеркой бахнут и дальше что? ной сколько хочешь это тебе не поможет
Новая GeForce RTX 4090 оказалась самой большой за всю историю – до 10 раз больше Radeon RX 6400
den fed
01:52
Бредятина ... XP самая стабильная и удобная которую я видел ...просидел на ней более 10 лет ...
О худших операционных системах
Ddosovich
01:51
Новая GeForce RTX 4090 оказалась самой большой за всю историю – до 10 раз больше Radeon RX 6400
REY_B_
01:51
В ЕС сейчас значительный всплеск смертности, с пиком на 29 неделю. Причину "современная наука" назвать конечно не может. Но похоже, что проблему большого числа пенсионеров и всяких там дуриков, они ус...
EBT-101: Новая вакцина от ВИЧ на основе CRISPR проходит фазу 1/2 клинических испытаний
_Вежливый Krab
01:49
сварщики на страйкболе? смотрю на них сверху вниз как на говно Жителям оккупированного Крыма запретили выезд с полуострова без разрешения военкомата
Новая GeForce RTX 4090 оказалась самой большой за всю историю – до 10 раз больше Radeon RX 6400
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем