Etherium благополучно ушел на POS, майнеры накинулись на другие монеты, уничтожив их доходность. Крипто-зима набирает обороты, и к сожалению приходиться констатировать, что многие "шахтеры" ее не переживут. К сожалению первыми покинут тонущий корабль обладатели дорогих RTX видеокарт от Nvidia, у них на данный момент самая низкая доходность по отношению к стоимости "лопат", да и кредиты выплачивать нужно. Совсем другая ситуация у владельцев стареньких видеокарт, свое оборудование они давно окупили, и могут майнить сейчас "по фану" на будущую перспективу. Особенно повезло обладателям дешевых видеокарт Полярис на 4Gb, они сейчас могут добывать перспективную монету Ethereum Classic (ETC), которая должна заменить в майнинге Эфириум Виталика Бутерина.

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Etherium все же ушел на POS и на данный момент успешно работает в новой сети Beacon Chain. Видимо производители видеокарт не стали заносить дань Виталику Бутерину на этот раз. Эфириум "отпраздновал" переход на алгоритм Proof-of-stake существенным обвалом котировок на криптовалютных биржах, упала и другая крипта. Освободившееся оборудование хлынуло мощным потоком на добычу альткоинов, задрав сложность майнинга на этих алгоритмах в небеса. Незадачливые майнеры скачут аки блохи с монеты на монету в поисках профита, но его нет на данный момент от слова совсем, майнинг не окупает даже стоимость потраченного электричества. Особенно больно ударила крипто-зима по владельцам дорогущих видеокарт RTX серии. Владельцы кредитных ферм стали с ужасом осознавать, что их недешевое оборудование не окупится уже никогда.

Доходность видеокарты Nvidia RTX 3090 24Gb

Шутка ли сказать, стоимость одной видеокарты Nvidia RTX 3090 24Gb превышала триста тысяч рублей на пике криптовалютной лихорадки. И находились безумные граждане покупающие видеокарты по этому ценнику себе в риги, да еще и на кредитные средства. А сейчас подобная карта зарабатывает в лучшем случае 45 рублей в день грязными, без учета электричества, даже на проезд в метро не хватит. И то такой мизерный доход сможет получить только не честный на руку майнер, ворующий электричество у Энергосбыта. Первые горе-шахтеры уже потянулись гуськом на вторичный рынок, в надежде выручить за "свою прелесть" хоть какие-то деньги. Предложений по подержанным видеокартам на вторичке становится все больше, и цены на них падают не по дням, а по часам. Так видеокарту начального уровня - Nvidia RTX 3060 12Gb уже можно приобрести за 25000р.

Распродажа только началась, торопиться с покупками не стоит

Но я бы не советовал вам покупать видеоускорители прямо сейчас, крипто-зима только началась и нужно дождаться настоящих "морозов", когда отмороженные граждане начнут распродавать свое оборудование за 20% от первоначального ценника. Казалось бы - все настолько плохо, что будучи майнером вам пора выходить в окно. Конечно, дела в майнинге сейчас идут уныло, однако не совсем и не для всех. Если вы являетесь счастливым обладателем старых и дешевых видеокарт с видеобуфером в 4Gb, например Полярисов от AMD, можно открывать шампанское и праздновать победу! К семейству AMD Polaris относятся видеокарты (актуальные для майнинга) - RX470,RX480,RX570,RX580,RX590. Дело в том, что эти видеокарты в свое время ушли с майнинга Etherium, по причине роста DAG файла в блокчейне. DAG просто перестал помещаться в 4Gb видеобуфера. Еще некоторое время оставалась возможность майнинга ETH при помощи различных костылей, к примеру часть дага размещалась в оперативной памяти, а карта получала к нему доступ через шину PCI-E.

AMD Sapphire Nitro+ Radeon RX 470 4Gb - лучшая видеокарта для майнинга

Такой майнинг позволяли вести некоторые программы-майнеры, из которых самым эффективным являлся lolMiner. Но при данном способе прилично проседал хешрейт с каждой новой эпохой Etherium. В конечном итоге все видеокарты на 4Gb от старшего Эфира отвалились. Зато владельцы Ethereum classic (ETC) сделали по истине царский подарок обладателям стареньких Полярисов. Сеть ETC на тот момент существенно просела, а сам Эфириум Классик популярностью не пользовался, и его владельцы решили откатить DAG файл чтобы он помещался в 4Gb видеопамяти Полярисов. Часть майнеров ушла добывать Классик, другие же просто переделали свои видеокарты на 8Gb и продолжили майнить криптовалюту Бутерина. Уникальность Полярисов в том, что переделать их в 8Gb не составляет особой сложности, для этого нужно только перепаять "банки" памяти на больший объем и прошить соответствующий биос.

Ethereum classic (ETC) - монета призванная заменить Эфириум Бутерина на видеокартах

А вот теперь мы переходим к самому интересному - к стоимости этих видеокарт. В прошлую криптозиму цена на Полярисы 4Gb падала до 3000 - 4000 рублей за штуку на вторичном рынке. И майнеры-разумисты скупали их в приличных количествах буквально на вес. На сегодняшний день они успели окупится уже десятки раз. Именно поэтому я и называю Полярисы золотыми - золотые слитки покупались за сущие копейки. Даже на пике криптовалютной лихорадки их можно было приобрести за вполне вменяемый ценник, вместо того чтобы давиться в очереди за бесполезными RTX-ми по космическому ценнику. Даже по качеству исполнения пожилые AMD Полярисы значительно превосходят современные карты от зеленой компании, они до сих пор безмятежно работают в ригах и приносят своим владельцам радость и профит, с нулевым процентом выхода из строя. Амперы же мрут как мухи - перегревается видеопамять, не выдерживает система питания, на новых видеокартах приходится менять все термопрокладки. На такие дорогие видеокарты, часть вендоров даже не считают нужным поставить банальные предохранители.

Крупнейшие пулы прощаются с майнерами ETH и предлагают найти другую монету для майнинга

Я не говорю уже о проблемах с памятью Hynix на видеокартах RTX 3060Ti 8Gb. Становится немного жаль обладателей продукции от Хуанга текущего поколения, по сути народ отдавал за фекальные массы весьма приличные деньги. В Полярисах все было сделано для криптодобытчиков - оптимизированы тайминги памяти, заточены драйвера под режим вычислений самой компанией AMD, проведен экстремальный даунвольт для минимального потребления электричества. Что же дала нам компания Nvidia - ограничение майнинга LHR, искусственный дефицит видеокарт в разгар майнинга, низкое качество выпускаемой продукции, неадекватные ценники. Зеленые ребята хорошенько надругались над криптоэнтузистами, а те им заплатили звонкой монетой, как бы поощряя данный процесс. Парадокс ситуации заключается в том, что сейчас на Классическом Эфире встретились владельцы копеечных Полярок и обладатели дорогущих Амперов RTX.

Сложность майнинга ETC на момент написания статьи

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Представьте себе, что на светофоре стоит нищая "копейка" и респектабельный BMW за "много нефти", загорается зеленый и "копейка" стремительно улетает в даль, превращаясь в точку на глазах изумленного водителя бумера. Вот примерно такая же ситуация сейчас и сложилась. Полярисы уже окупились десятки раз, более того успели намайнить изрядное количество ETC, которому аналитики предсказывают бурный памп в ближайшее время. Майнили ETC на низкой сложности, все время до поса Эфириума Виталика, и сейчас продолжают добывать его с высокой эффективностью. Грамотно настроенный Полярис (например RX470) на 4Gb имеет сейчас хешрейт порядка 33 мегахеш на Классике, а RTX 3070 выдает 60 мегахеш при тех же условиях. Только Полярис стоит 4000р., а бесполезный RTX порядка 50000р., разница в 12 раз!!! Вы только вдумайтесь в эти цифры! Я знаю многих майнеров, которые на полном серьезе хотят распродать свои Амперы на вторичном рынке по любому ценнику, и на всю сумму закупить AMD Polaris, ведь только так можно пережить жестокую крипто-зиму.