Сервисы «Дзен» и «Новости» больше не принадлежат Яндексу, их приобрела компания VK. Впервые со дня основания, Яндекс меняет свою заглавную страницу и переходит на новый домен. Новая домашняя страница выглядит пустовато и непривычно без «Дзена» и «Новостей». Зато в собственность Яндексу переходит Delivery Club, который будет объединен впоследствии с Яндекс Едой.

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В минувший понедельник пользователи с удивлением обнаружили вместо стартовой страницы Яндекса - страничку Дзена, на нее срабатывал редиректинг. Но поиск на этой странице еще сохранился. Главная страница Яндекса теперь переехала на новый адрес - www.ya.ru. Новый домен стал лаконичнее, и состоит всего из двух букв, набрать его теперь значительно проще. Стала лаконичней и главная страница поисковика, собственно кроме поиска, погоды, котировок валюты, больше на ней ничего нет. С главной страницы так же можно войти в свой аккаунт. Данные перемены произошли после продажи сервисов Яндекса компании VK. В результате хитрой сделки, в собственности Яндекса перешел Delivery Club, а VK приобрел «Дзен» и «Новости».

Подробности сделки, а так же ее сумму стороны предпочли не афишировать. Delivery Club объединится с Яндекс Едой и перейдет на ее технологическую платформу, при этом сохранит свое название. Закрыли сделку сегодня - 12-го сентября, со взаимным подписанием документов, после месяца ожидания согласия от антимонопольной службы. Сам же Яндекс решил отказаться от новостного агрегатора, и сосредоточиться на поисковых и других своих сервисах. Все так же остался доступным поиск по картинкам и голосовой поиск с помощником Алиса. Для устройств на операционной системе Android компания планирует выпустить новое приложение "Яндекс с Алисой".

А вот владельцы яблочных девайсов останутся не у дел, по известным санкционным причинам. С завтрашнего дня ожидаются изменения и в работе "Дзена", теперь подписаться на канал автора можно только после авторизации в системе. На счетчике подписчиков данное нововведение не должно отразиться, не должна пострадать и монетизация авторов. А монетизацией теперь, как не трудно догадаться, заведует корпорация VK. Яндекс уже убрал из своего мобильного приложения сервисы «Новости» и «Дзен», которые ему больше не принадлежат. А само приложение стало называться «Яндекс Старт», работает оно как браузер и имеет возможность смены стартовой страницы, по умолчанию пока открывается dzen.ru. В приложение так же добавили антиспам и функции умной камеры.

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