Хоть компания Coca-Cola и наложила санкции на Российскую Федерацию, однако ее продукция опять поступила на полки магазинов. А цены даже стали ниже. Так что теперь любой ценитель "западной отравы" может спокойно купить ее в розничном магазине. Но стоило ли так переживать, из-за сомнительного напитка, вкус то так себе, зато для здоровья только один вред. Наш "Байкал" на натуральных травах гораздо вкуснее и полезнее.

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Летом, из-за санкций, компания Coca-Cola и Pepsi прекратили розлив и реализацию своих газированных напитков на территории Российской Федерации. Покупатели сметали оставшуюся продукцию с полок магазинов, в надежде в последний раз почувствовать приторно сладкий вкус западной демократии, с большим количеством консервантов. Некоторое время американское пойло действительно отсутствовало в продаже, его легко заменил "Байкал" из Черноголовки, русский квас, и другие "Колы" схожие по вкусу. Свой завод в России компания PepsiCo не закрывала, а пустила все мощности на производство продукции под брендом «Русский дар» и Frustyle.

Компания PepsiCo даже поставляла свою продукцию в коммунистический СССР, в обмен на водочную продукцию отменного качества, впрочем это уже совсем другая история. Однако некоторое время назад Coca-Cola снова стала появляться на прилавках магазинов, ибо любителей заморской химозы у нас еще много. Появились так же Fanta и Sprite. На этикетках значится страна розлива - Казахтан, стало быть предприимчивые дельцы нашли способ импортировать шипучий напиток из этой страны. Благодаря параллельному импорту, можно наладить поставки практически любого санкционного товара из дружественных стран, даже такого вредного для здоровья как американская газировка. В данном напитке содержится большое количество сахара, ударные дозы консервантов, для длительного хранения продукта. К тому же, по слухам, в состав входят ингредиенты разжигающие аппетит. Именно поэтому Колу подают вместе с бургерами в американском фастфуде, в том же Макдоналдсе это обязательное сочетание продуктов.

Более того, цены на казахскую Coca-Cola оказались даже ниже, чем были до введения санкций. Так в мелкооптовом агрокластере «Фуд Сити» были замечены упаковки на шесть двухлитровых бутылок, по цене 96 рублей за штуку. Злые языки поговаривают, что эта Кола вовсе не из Казахстана, так как имеет отличный от привычного вкус, а производится где то в России из суррогата. Нужно заметить, что продукция компании Coca-Cola всегда изготавливается из концентрата, с применением местной воды. И вкус напитка сильно зависит от качества этой воды, поэтому может заметно отличаться в разных регионах изготовления. Сами владельцы брендов выступают против такого параллельного импорта, и просят своих коллег из Казахстана прекратить подобные поставки покупателям из России. Накладывается запрет даже на транзит крупных партий товара, через территорию РФ.

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