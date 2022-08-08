Перспективному кинокомиксу "Batgirl" удалось избежать кассового провала, так как в прокат его вообще не пустили. Руководство Warner Bros решило потерять внушительную сумму, но избежать репутационных потерь. Начинание здравое, учитывая какой многомиллионный мусор сейчас выходит в прокат, лишь бы это не привело в банкротству компании.

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К сожалению время хороших фильмов, с интересным сюжетом, хорошей игрой актеров, безнадежно кануло в лету. В Голливуде наступил кризис идей, нас пичкают различными ремейками и перезапусками, продавая один и тот же товар по второму, а то и третьему кругу. И зачастую оказывается, что ремейк гораздо хуже оригинала. Кинокомиксы - изначально предназначенные для детей, теперь стали впаривать и взрослым дядям и тетям. И ладно бы в этих фильмах был заложен какой то глубокий смысл, но нет, кинодеятели делают ставку на яркую картинку и спецэффекты, все остальное сугубо вторично. Есть конечно и исключения, например "Хранители" Зака Снайдера, или прекрасный "Джокер" с Хоакином Фениксом. Но таких фильмов очень мало. В основном ряженые в цветастые трико супергерои творят на экране лютую дичь, вызывая лишь омерзение. Мало того, в подобных картинах с некоторых пор стали активно продвигать радужную повесточку.

Но видимо, даже неискушенному американскому зрителю, приелась эта попкорновая жвачка. Впервые за последние тридцать лет, с релиза снимают дорогостоящий проект, стоимостью 90 миллионов долларов. Причем фильм уже полностью отснят, все выделенные на производство деньги освоены. Премьера картины должна была состояться в конце этого года, но теперь этому не суждено случиться.Сюжет повествует о Барбаре - приемной дочери комиссара полиции Готтема. Готтем - это "Город дураков" если перевести на русский, по крайней мере так Гоблин (Пучков) перевел. Барбара восхищается Бетменом, его поступками, и хочет по всем превзойти летучего мужика.

Главную роль сыграла Лесли Грейс, актриса латиноамериканского происхождения и по совместительству певица. Известная по трилогии "Мумия", фильмов «Ослепленный желаниями» и «Джордж из джунглей». В качестве режиссеров выступили Адиль Эль Арби и Билал Фалла. Сценарий к фильму писала тетенька - Кристина Ходсон, она же автор сценария к фильмам "Бамблби» и "Хищные птицы". Предрелизная демонстрация "Batgirl" различным фокус-группам показала провальные результаты. Все оказалось настолько плохо, что фильм не будут крутить в кинотеатрах, и даже откажутся от показов на стриминговом сервисе HBO Max. Видимо исправить недочеты не представляется возможным и фильм проще переснять заново. Не удивлюсь, если в фильме сильная и независимая Женщина Летучая Мышь продвигала фем-повестку настолько рьяно, что даже у толерантных янки набила оскомину.

Студия Warner Bros после объединения с компанией Discovery стала более щепетильно относиться к своим кинопроектам. Получается, для нее проще потерять 90 миллионов, чем потерять репутацию. Непонятно только, почему студия не осуществляла соответствующий контроль на всех этапах производства фильма. Ведь все мы знаем множество примеров, когда отснятый наполовину фильм навсегда отправлялся на полку. Warner Bros удастся сэкономить только где то 30 миллионов долларов, которые планировали пустить на рекламу фильма, и которой теперь не будет. Так же фильм не будут продавать кому-либо или передавать на него права, запишут в чистый убыток, что даст право получить налоговый вычет по американскому законодательству.

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