Горячая память GDDR6X - еще та головная боль владельцев топовых видеокарт RTX. На Авито появились медные прокладки, якобы решающие проблему перегрева. Но так ли это на самом деле, ведь вы покупаете себе настоящего Троянского коня.

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Лето - жаркая пора, но только не для курсов криптовалют, которые охватил арктический холод. Несмотря на скромные доходы, майнеры продолжают гонять свои видеокарты даже в этот летний зной. Да и выхода у них особого нет, либо избавляться от недешевого оборудования на вторичке, либо майнить на те крохи, что остаются от оплаты электричества. Всем хороши современные топовые видеокарты RTX, но уж больно горячая у них память GDDR6X. Усугубляют положение и дешевые термопрокладки, которые производители используют в своей продукции, экономя каждую копейку. Температура памяти GDDR6X может спокойно переваливать за сотню градусов. Видеопамять начинает глючить, не держать разгон, а то и вовсе выходит из строя. Но предприимчивые дельцы быстро нашли выход. Они наладили выпуск медных термопрокладок способных устранить эту проблему. Данные изделия сейчас активно продаются на Авито.

Продавцы уверяют, что медные термопрокладки снижают температуру горячей памяти GDDR6X на 10 - 15 градусов, по сравнению со штатными прокладками. Позиционируют их, как универсальное решение почти для всех видеокарт RTX топовой линейки, от RTX3080 до RTX3090Ti. Ценник на одну пластину колеблется в районе 1500 рублей. Однако данные продавцы умалчивают, что помимо хорошей теплопроводности, медь так же хорошо проводит и электричество. Рядом с памятью находится множество SMD компонентов, которые можно легко замкнуть данной пластиной, после чего видеокарта отправится на покой. А так как пользователь сам себя лишает гарантии, вскрыв карту и заменив термопрокладки на ней, то ремонт обходится уже в весьма приличную денежку. Вот и мастер по ремонту видеокарт Виктор Веклич (VIK-on) предупреждает юзеров и майнеров от покупки подобной продукции. Уж очень много к нему стало поступать на ремонт подобных видеокарт.

Виной неисправности на всех картах является пресловутая пластина. Монтажное расстояние между памятью и радиатором у всех видеокарт разное, но медные прокладки идут стандартной толщины. А значит где то пластина будет болтаться, а где то наоборот передавливать память. В случае передавливания еще и видеочип будет плохо контактировать с подошвой радиатора. На саму медную прокладку необходимо нанести термопасту, с двух сторон. А в случае если она болтается, то еще и обычную силиконовую прокладку, чтобы выбрать зазор. Получается своеобразный бутерброд, который ну никак не способствуют хорошей теплопроводности. Если так хочется поменять прокладки и слететь с гарантии, то лучше купить не это медное чудо, а хорошие фирменные силиконовые прокладки. Например Thermalright Odyssey. Отличные термопрокладки за вменяемую стоимость, и работать они будут ничуть не хуже медяшек, зато без риска угробить дорогущую видеокарту. Ну а замена прокладок в любом случае лишит вас гарантии, почти все видеокарты идут сейчас с пломбами на винтах, да даже без пломб гарантийщики поймут что вы ковырялись в карте. Так что десять раз подумайте - а нужно ли вам все это, если видеокарта гарантийная.

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