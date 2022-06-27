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В ночь на 27 июня в России произошел дефолт, по мнению агентства Bloomberg
Вот и свершилось - темные силы Запада, в лице агентства Bloomberg, объявили дефолт в нашей прекрасной стране. Но так ли это на самом деле, ведь похоже дефолт только у кого то в голове.
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Вот вы, уважаемые сограждане, сегодня сладко спали, а между тем под покровом ночи в России коварно произошел дефолт. Но что то не видно суетящихся сотрудников обменных пунктов, то и дело меняющих таблички с курсами валют, нет очередей в магазинах за товарами первой необходимости. Вообще все плавно и спокойно, лишь только мухи потирают лапки на раскаленном от летней жары подоконнике. Какой то этот дефолт ненастоящий. Дефолт произошел по мнению американского агентства Bloomberg, по суверенным долговым обязательствам России.

Дело в том, что РФ должна была выплатить 27 мая купоны по двум выпускам суверенных еврооблигаций , со сроком погашения в 2026 и 2036 годах в долларах и евро. И эти средства были перечислены в Национальный расчетный депозитарий, в суммах 71,25 миллиона долларов и 26,5 евро. Суммы для РФ просто копеечные, учитывая что только от продажи углеводородов Россия получает в бюджет около миллиарда долларов ежедневно. Валюты в России настолько много, что несмотря на все меры Центробанка рубль продолжает укрепляться ударными темпами.

Так вот, перечисленные в Национальный расчетный депозитарий средства держатели суверенных еврооблигаций так и не получили. Хотя перечислялись они заранее, еще до отзыва лицензии министерством финансов США, которая позволяет России обслуживать свой внешний долг. Грейс-период составляет один месяц и 27 июня он как раз закончился, что позволяет различным агентствам вроде Bloomberg объявить в России дефолт по суверенному долгу. Однако же этот дефолт носит технический характер, так как средства для выплаты по долгам имеются, но отсутствует сама возможность для расчета из за санкций наложенных на Российскую Федерацию.

 Данный дефолт произошел впервые с 1998 года, когда была обратная ситуация - возможность для выплаты была, но "твердо и четко" не было средств для ее осуществления. После дефолта рейтинговые агентства обычно дают стране мусорные рейтинги. На простых россиянах данный искусственный дефолт никак не отразится, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о возможности расчета в рублях по государственному и внешнему долгу через специальные счета. И держатели российских долговых бумаг, при желании, всегда могут получить по ним выплаты.   

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