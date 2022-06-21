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Устройства, сжигающие видеокарты без следов воздействия, появились на Авито
К сожалению мы наблюдаем крах криптовалютного майнинга. Майнеры понесли свои карты на барахолки, а кто то и обратно в магазин с требованием вернуть свои кровные. Вот для таких бизнесменов и появились специальные предложения на Авито.
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3060 ASUS за 50тр в Ситилинке
-46% на MSI Ventus 3070 Ti
3050 Gigabyte сильно дешевле 40 тр

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Ранее я уже писал, о том что участились случаи возврата видеокарт по гарантии. Неудачливые криптобизнесмены в очередной раз разочаровались в майнинге, и вместо того чтобы продать свои лопаты-видеокарты за треть цены на вторичном рынке, предпочитают отнести их обратно в магазин и потребовать полную стоимость. А спрос, как известно, рождает предложение. На Авито появились в продаже устройства выводящие видеокарты из строя. С виду они представляют собой обычные райзера, но видимо переделанные специальным образом для нужд мошенников. Могут иметь различные названия - Джокер для видеокарты, Райзер убийца, и тому подобное.

 По уверению данных продавцов - устройство гарантированно выводит видеокарту из строя, без следов и незаметно для сервисных центров. Имеет несколько режимов работы. В первом режиме подает 36 вольт на линию pci-e, во втором дает 200W на контролирующий мосфет, что приводит к отвалу одной банки памяти. Известный видеоблогер и мастер по ремонту видеокарт под ником VIK-on предостерегает от покупки подобных девайсов. Устройства продают отпетые мошенники, которые хотят нагреться на других мошенниках возвращалах. Само описание принципа действия данного устройства  похоже на отборный технический бред

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-45000р на 6800XT ASUS
3070 Ti за 80 тр в Регарде
6800XT - цена упала почти ВДВОЕ
3060 Ti Gigabyte Gaming дешевле 70
-120000р на RTX 3090 в Ситилинке
3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming
3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр
3060 Ti Gigabyte Gaming за 54тр
3090 !! Ti за 170тр в XPERT.RU
3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр
RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming

Даже если подобные устройства и ломают видеокарты, то это не проходит незамеченным для сервисных центров. Существуют специальные тестеры для прозвонки дифференциальных линий видеокарт и другие методы проверки. В связи со сложившейся ситуацией сервисные центры крупнейших российских ритейлеров переведены в состояние повышенной готовности. После диагностики и выявления умышленного характера неисправности, устройство будет незамедлительно снято с гарантии, а покупатель получит отказ в замене видеокарты и возврата за нее денежных средств. Хочу предупредить незадачливых майнеров, что данные деяния помимо потери видеокарты и уплаченных за нее денег, несут так же состав мошеннических действий и преследуются по статье 159 УК РФ. На данный момент подобные объявления активно удаляются администрацией Авито, но как грибы появляются новые, будьте внимательны!       

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#майнинг #криптовалюта #видеокарта #авито #мошенники #гарантия #сервисный центр #сгорела видеокарта #райзер убийца #сломалась
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