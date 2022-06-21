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Ранее я уже писал, о том что участились случаи возврата видеокарт по гарантии. Неудачливые криптобизнесмены в очередной раз разочаровались в майнинге, и вместо того чтобы продать свои лопаты-видеокарты за треть цены на вторичном рынке, предпочитают отнести их обратно в магазин и потребовать полную стоимость. А спрос, как известно, рождает предложение. На Авито появились в продаже устройства выводящие видеокарты из строя. С виду они представляют собой обычные райзера, но видимо переделанные специальным образом для нужд мошенников. Могут иметь различные названия - Джокер для видеокарты, Райзер убийца, и тому подобное.
По уверению данных продавцов - устройство гарантированно выводит видеокарту из строя, без следов и незаметно для сервисных центров. Имеет несколько режимов работы. В первом режиме подает 36 вольт на линию pci-e, во втором дает 200W на контролирующий мосфет, что приводит к отвалу одной банки памяти. Известный видеоблогер и мастер по ремонту видеокарт под ником VIK-on предостерегает от покупки подобных девайсов. Устройства продают отпетые мошенники, которые хотят нагреться на других мошенниках возвращалах. Само описание принципа действия данного устройства похоже на отборный технический бред
Даже если подобные устройства и ломают видеокарты, то это не проходит незамеченным для сервисных центров. Существуют специальные тестеры для прозвонки дифференциальных линий видеокарт и другие методы проверки. В связи со сложившейся ситуацией сервисные центры крупнейших российских ритейлеров переведены в состояние повышенной готовности. После диагностики и выявления умышленного характера неисправности, устройство будет незамедлительно снято с гарантии, а покупатель получит отказ в замене видеокарты и возврата за нее денежных средств. Хочу предупредить незадачливых майнеров, что данные деяния помимо потери видеокарты и уплаченных за нее денег, несут так же состав мошеннических действий и преследуются по статье 159 УК РФ. На данный момент подобные объявления активно удаляются администрацией Авито, но как грибы появляются новые, будьте внимательны!