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Участились случаи возврата видеокарт по гарантии, после обвала курсов криптовалют
Все упало, все пропало. А кредиты выплачивать нужно. Находчивые криптобизнесмены ищут новые пути по сокращению своих убытков, за чужой счет, естественно.
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Курсы криптовалют все продолжают сремительно падать, показывая каждый день новые антирекорды. На этом фоне стоимость видеокарт в магазинах уже приближается к рекомендованным розничным ценам. А на вторичном рынке, цены за последние два месяца упали как минимум в два раза. Но покупатели не спешат на распродажу, не без основания ожидая еще более щедрых предложений. Ведь помимо обрушения криптовалютного рынка, еще и стремительно укрепляется рубль, делая товары на полках магазинов все дешевле и дешевле. При этом доход майнеров уже стал приближаться к "стоимости розетки". Понимая, что опять поставили "не на ту лошадь", а выплачивать кредиты придется, криптобизнесмены пытаются решить свои проблемы за счет розничных магазинов электроники. Так по информации анонимного источника, количество возврата видеокарт по гарантии резко возросло. Народ массово понес видеокарты обратно в магазин, с требованием вернуть деньги. Некоторые индивиды приносят сразу пачку видеокарт, внезапно умерших на рабочем столе, при игре в "Косынку".

Однако деньги покупателям не возвращают, а передают неисправную технику в СЦ на ремонт. По словам Виктора Веклича - известного в узких кругах компьютерного мастера, неисправности на таких видеокартах носят в основном рукотворный характер. Видеоадаптеры приходят с целыми пломбами, но с поврежденным видеочипом и ремонту не подлежат, по крайней мере целесообразность его стремится к нулю. Но при тщательной диагностике выясняется рукотворный характер дефектов. Например пробой первых дифференциальных линий разъема pci-e, что бывает при неправильно вставленном (задом наперед) райзере в материнскую плату. Так же часто выходят из строя видеопорты видеокарты, а вместе с ними и GPU при воздействии на них статического электричества. А это 100% причина для снятия видеокарты с гарантии. У многих  магазинов электроники, об этом черным по белому написано в гарантийном талоне. Еще с прошлого майнинг-бума мастера СЦ научились грамотно диагностировать такого рода неисправности. Видеокарту даже не отправляют вендору, а возвращают дорогой "кирпич" его счастливому обладателю, с актом о снятии устройства с гарантии. В итоге ни карты, ни денег, не даже крипты по цене электричества.  

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4
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Proxy Demon
23:47
Если товар был принят без видимых повреждений, то откуда они взялись при диагностике? Ситилинк мошенники.
Участились случаи возврата видеокарт по гарантии, после обвала курсов криптовалют
The Greatest
23:47
Вкус** * *очка
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Игорь Кривов
23:41
убивают и фиксируют в акте.
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Бушкапе
23:41
Главное результат, а он сопоставим.
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The Greatest
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Bernigan
23:31
Таких надо сажать за мошенничество
Участились случаи возврата видеокарт по гарантии, после обвала курсов криптовалют
Yilec
23:29
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cibershot
23:28
И как в СЦ определяют убитую карту статическим электричеством? В СЦ днс олухи сидят, даже биос прошить не могут
Участились случаи возврата видеокарт по гарантии, после обвала курсов криптовалют
Anglesmith
23:26
https://www.reddit.com/r/cryptocurrencymemes/comments/vdb0ze/crypto_holders_right_now/?utm_source=share&utm_medium=web2x&context=3
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