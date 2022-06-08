После длительного затишья, стали появляться слухи о ремейке оригинальной Silent Hill, даже активизировались мододелы и фанаты серии.

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Бесконечно тянущиеся гаражи, темные подворотни, жутковатого вида детская площадка. Знакомая картина? Такое среднестатистический житель нашей родины может наблюдать каждый день. А вот энтузиасты-мододелы на Unreal Engine 5, считают что такой антураж вполне подходит для компьютерного ужастика Silent Hill. Только что тумана не хватает, а так бы Питер вполне подошел с его дождями и туманами. Вообще туман использовался в Тихом Холме из за слабости железа консоли PlayStation 1 на момент разработки игры. Со временем он превратился в основную фичу игры, всякие монстры и прочие неожиданности из этого тумана очень эффектно выскакивали. Энтузиаст под ником TeaserPlay выпустил тизер ремейка Silent Hill, если бы действия игры происходили в России. Автор использовал материалы белорусского художника Остапа Гордона. Ролик получился очень гнетущим и атмосферным, впрочем наши соотечественники поймут. Освещение просчитывается благодаря инструментарию Lumen. По мнению автора ролика - "использовав Lumen для рендеринга и выбрав камеру от третьего лица, я попытался передать жуткую атмосферу гнетущего города из оригинальной Silent Hill".





Настоящий же ремейк Silent Hill по слухам разрабатывает польская студия Bloober Team. Уже имевшая опыт в разработке хоррор игр. Последнее ее творение - The Medium, вышло весьма недурным и было высоко оценено игроками. Японской компании Konami пришлось искать новых разработчиков франшизы, после скандала и разрыва отношений с Хидео Кодзимой. Который, как известно - гений, и создатель всей оригинальной серии про Тихий Холм. Что сделает польская команда с творением Кодзимы пока трудно сказать. В сети даже появились слитые скриншоты из игры, которые Konami пыталась старательно банить, что свидетельствует о их подлинности. Новая версия игры предложит детализированную анимацию, продвинутый искусственный интеллект, новые головоломки и несколько дополнительных концовок.

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