Уже восьмого июня случится второй этап на пути к переходу сети Ethereum на POS. А после третьего майнинг криптовалюты на видеокартах утратит свою актуальность.

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Все меньше и меньше остается времени на то, чтобы окупить приобретенное за немалые трудовые деньги оборудование для майнинга. А сейчас для него наступают в прямом смысле горячие деньки, ведь недавно наступило лето и пришла летняя жара. Вентиляторы воют на максимум своих возможностей, огненная память GDDR6X перегревается и выходит из строя.

А между тем 8-го июня случится знаковое событие - в тестовой сети Ethereum под названием Ropsten произойдет слияние Merge. Merge объединит так называемые "цепочки маяков" (Beacon Chain) с основной сетью Ethereum proof-of-work. Тем самым ослабив влияние на сеть алгоритма "доказательства работой" и сделав бесполезным майнинг на видеокартах. Помимо ослабления сети POW начала срабатывать бомба сложности, увеличивая время нахождения одного блока в сети и снижающая доход майнеров.

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Merge является вторым из трех этапом перехода к стейкингу. На третьем этапе Proof-of-Stake окончательно вытеснит POW из сети, для получения новых монет достаточно будет иметь криптовалюту Эфириум на специальном счете. Слияние так же решает задачу масштабирования сети Ethereum. Создается основа для "цепочек осколков" (Shard Chain), суть которых в том, чтобы распределить операции Эфира по 64 различным цепочкам-шардам. Аналитики ждут роста биржевой стоимости криптовалюты после слияния, но это естественно не точно. А сам создатель второй по капитализации криптовалюты - Виталик Бутерин, сообщил сторонним разработчикам о необходимости убедиться перед слиянием, что их децентрализованные приложения (DApps) соответствуют обновлениям.