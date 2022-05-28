Вам надоели некрасивые провода в вашем системном блоке? Производители материнских плат предлагают новое решение проблемы.

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Главная цель данной идеи - убрать с глаз долой все провода и кабели внутри системного блока. Что особо актуально для владельцев корпусов с прозрачной боковой стенкой. Для реализации идеи на обратную сторону матплаты были перенесены все Sata порты, колодка ATX 24 pin, разъем питания процессора, а так же все прочие коннекторы к которым подключаются провода. Матплаты рекомендуют использовать со специальными корпусами предназначенными для этих целей. Чтобы видеокарта не выбивалась из концепции, на ней так же предлагают переместить разъем питания на нижнюю часть платы.

Фактически целый набор комплектующих идет комплектом. У Gigabyte это реализовано в рамках проекта - Aorus Project Srealth. В состав комплекта входит материнская плата Z690 Aorus Elite Stealth, видеокарта Gigabyte GeForce RTX 3070 Gaming OC Stealth и специальный корпус. MSI разрабатывают свой собственный концепт - MSI Project Zero, прообразом матплаты послужит известная модель на сокете lga1700 MEG Z690 Unify. Остальные производители материнских плат так же желают предоставить свои модели в данном направлении. Станет ли данная концепция стандартом, покажет только время.

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