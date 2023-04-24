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Британский авианосец HMS Prince of Wales стоимостью £3 млрд "канибализируют" на запчасти
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По информации издания The Telegraph знаменитый британский авианосец HMS Prince of Wales стоимостью 3 млрд долларов, который к нынешнему моменту провёл больше времени на ремонте, чем находился в море, начали разбирать на запчасти!

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Журналисты The Telegraph утверждают, что его уже используют в качестве "живого донора" для комплектования деталями корабля аналогичного класса. Источники в военно-морском ведомстве Туманного Альбиона заявляют, что такое решение позволило "сэкономить деньги и время".

Ни для кого не секрет, что корабль преследовали и продолжают преследовать многочисленные поломки с самого момента спуска на воду.

Он даже не смог поучаствовать в совместных военных учениях НАТО с американскими партнёрами и с этого времени постоянно находится в ремонтном доке.

В числе поломок: деформированный гребной винт, прорыв пожарного водопровода (из-за которого тысячи литров воды затопили машинный зал), трескающаяся обшивка, неисправности двигателей и многое, многое другое.

Функционеры военного ведомства Великобритании скромно признают, что корабль получился "не столь хорошим", как хотелось бы.

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