Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
DeepDeep За пост начислено вознаграждение
Новая система РЭБ РФ с дальностью до 36 тыс км способна "глушить" спутники на геостационарной орбите
Уникальный симбиоз ЭМИ-оружия и средств РЭБ большой мощности
рекомендации
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
RTX 4080 дешевеет вопреки курсу
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

Информационное агентство "РИА Новости" со ссылкой на осведомлённого, но неназванного источника, сообщает о том, что в России уже разработали уникальную систему активной радиоэлектронной борьбы нового типа, которая на пике своих возможностей способна подавлять космические аппараты, находящиеся на геостационарной орбите.

реклама

Эта новость была озвучена на встрече, посвященной празднику - Дню специалиста РЭБ.

Собеседник журналистов заявил, что геостационарной орбита (что составляет примерно 36.000 км над поверхностью Мирового Океана) - именно та область, на которую может воздействовать новый комплекс.

Источник никаких подробностей и тактико-технических характеристик системы не приводит, но заявляет, что на малой дальности уровень мощности излучателей новой системы настолько велик, что позволяет безвозвратно разрушать электронику противника, подавляя её абсолютно!

Также новая система получилась крайне универсальной - она работает не только по системам связи и РЛС противника, но также способна выводить из строя и другие средства с помощью не только постановки помех, но и попросту выжигать электронику электромагнитным излучением.

Хотя, конечно, ЭМИ-удар это лишь частный вариант использования подобной системы.

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gainward Phantom за 50 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#новая система рэб рф с дальностью до 36 тыс км способна &quot;глушить&quot; спутники на геостационарной орбите
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Отряд российских диверсантов захватил Leopard 2, но принял решение затопить танк в болоте
42
Пригожин: попытка запретить мне заниматься бизнесом в Санкт-Петербурге может окончиться плохо
53
На гусеничный БТР МТ-ЛБ установили пушку, прозванную "Адской молотилкой" и отправили на СВО
18
4 аутсайдера рынка видеокарт – почему не все популярные видеокарты достойны попасть в игровой ПК
7
Российский стрелок из винтовки "Опустошитель" поразил снайперскую пару ВСУ
11
В сети Kaspa начинается гонка вооружений
1
Пригожин: с 19 марта 2022 года бойцы ЧВК «Вагнер» уничтожили 38 тысяч солдат украинской армии
3
Xiaomi поставила на место обвиняющих её украинцев
9
За ВСУ в роли дальнобойных снайперов "выступают" бывшие украинские биатлонистки
18
Тихоокеанский флот ВМФ РФ поднят по тревоге в полном составе после приказа Шойгу
6
Бета драйвер Intel 31.0.101.4311 повышает производительность видеокарт Arc A770 и A750 в ряде игр
+
В США арестовали нацгвардейца за слив секретных документов Пентагона через сервер Minecraft
1
Курс доллара на Aliexpress опустился ниже рыночного
13
Котировки нефти марки Urals проломили установленный западом «потолок цен»
20
Американский генерал на месте второго пилота полетал на истребителе Су-30МКИ
2
Захваченный Украиной российский танк Т-90А "Владимир" уже замечен в США в штате Луизиана
17
Замороженные активы ЦБ РФ придется вернуть по завершении конфликта на Украине - Die Welt
+
В каске родился: в Сети завирусилось видео, в котором шлем бойца ЧВК «Вагнер» выдержал попадание пули снайпера
5
Гигантский дворник Tesla Cybertruck продемонстрировал свою способность очищать стекло
+
Испанка провела 500 дней в пещере на глубине 70 метров и установила мировой рекорд "одиночества"
2

Популярные статьи

"Глупеют на глазах": ВС России нашли управу на переданные Киеву "умные" американские бомбы JDAM
3
10 захватывающих игр с открытым миром, в которые не надоедает играть месяцами
41
Пилот F-22 Raptor ВВС США совершил получасовой полет на истребителе Су-30МК российского производства
+
Турция поставила на вооружение свой самый большой военный корабль-носитель ударных дронов Bayraktar
5
Выбор лучшей игровой клавиатуры в 2023 году
14
Блеск и нищета Radeon'ов, или проверка и тестирование 14 видеокарт из моей коллекции
21
Новое ядерное оружие США позволит сдержать коллективную угрозу со стороны России и Китая - AsiaTimes
9
AGEIA Technologies - история успехов и провалов компании, которая подарила нам технологию PhysX
20
Обзор рынка комплектующих на 04.23 (Видеокарты)
15
Ожидается подписание 11-го пакета санкций против РФ
18

Сейчас обсуждают

kitava
12:48
Вы каким местом материал читали. Пригожин назвал пагубным очередной Минск. А благом бой до победы независимо от исхода кампании 23го года.
Глава украинской разведки: Запад перестанет давать деньги, если мы не начнём контрнаступление
Mr. Night
12:47
В специальной военной операции по денцификации и демилитаризации украины участвует не только вооружение, хорошо себя зарекомендовавшее, но и образцы новейшей военной техники. Санкции Россию душат? Рос...
Путин подписал закон об уголовной ответственности за сбор редких растений и грибов
kitava
12:46
Подскажу решение. Сдаться Москве. Путин добрый будет платить деньги даже нацикам. Кроме парочки радикалов всех простит. И для этого даже не надо будет штурвовать укрепы на рухляде середины 20го века.
Глава украинской разведки: Запад перестанет давать деньги, если мы не начнём контрнаступление
Вова Огонь
12:44
Самый лучший браузер - firefox, как по фичности, так и по инструменту "Средства разработчика". Остальные браузеры - УГ, что хром, что эдж, что опера.
Браузер Microsoft Edge может добавить вторую панель задач в Windows
Stanislav_i
12:40
Ради сравнительного интереса прошел плюс / минус последовательно Far Cry 3, 4, 5, 6. Когда проходишь подряд, хорошо видна разница между играми, заметно улучшается графика и геймплей. 3-я часть уже пор...
10 захватывающих игр с открытым миром, в которые не надоедает играть месяцами
Вова Огонь
12:38
Ты лучше посмотри, что у тебя в России происходит. А хохлы в своей Украине сами разберутся.
Глава украинской разведки: Запад перестанет давать деньги, если мы не начнём контрнаступление
Григорий Скрипненко
12:36
Ты хоть сам понял что спросил? Сейчас играю в The Last of Us, монитор 4К , во что вы играете?
Reuters: В российской военной технике находят китайские компоненты
Евгений Васютин
12:36
Статья призвнана для образования и попытках узнать чуть больше
Сказание о том, как англосаксы основали Москву
Ник Старый
12:35
Автор наркоман походу
7 самых популярных процессоров в России – что и почему покупают обычные геймеры
Вова Огонь
12:35
Ахахаха, РФ воюет на ржавом корыте типа Т-55 в Украине, зэки заменили армию РФ, нищий народ довольствуется пЭнсией в 10 тыщ, санкции душат экономику России, а он озабочен какими-то растениями и грибам...
Путин подписал закон об уголовной ответственности за сбор редких растений и грибов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем