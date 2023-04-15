Уникальный симбиоз ЭМИ-оружия и средств РЭБ большой мощности

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Информационное агентство "РИА Новости" со ссылкой на осведомлённого, но неназванного источника, сообщает о том, что в России уже разработали уникальную систему активной радиоэлектронной борьбы нового типа, которая на пике своих возможностей способна подавлять космические аппараты, находящиеся на геостационарной орбите.

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Эта новость была озвучена на встрече, посвященной празднику - Дню специалиста РЭБ.

Собеседник журналистов заявил, что геостационарной орбита (что составляет примерно 36.000 км над поверхностью Мирового Океана) - именно та область, на которую может воздействовать новый комплекс.

Источник никаких подробностей и тактико-технических характеристик системы не приводит, но заявляет, что на малой дальности уровень мощности излучателей новой системы настолько велик, что позволяет безвозвратно разрушать электронику противника, подавляя её абсолютно!

Также новая система получилась крайне универсальной - она работает не только по системам связи и РЛС противника, но также способна выводить из строя и другие средства с помощью не только постановки помех, но и попросту выжигать электронику электромагнитным излучением.

Хотя, конечно, ЭМИ-удар это лишь частный вариант использования подобной системы.

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