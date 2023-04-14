Какое интересное хобби у человека

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Уроженка солнечной Испании по имени Беатриса Фламини установила новый мировой "рекорд по одиночеству".

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Она провела ровно 500 суток в пещере, расположенной на глубине 70 метров, абсолютно без всякой связи с внешним миром.

Женщина специально готовилась к установлению рекорда и много занималась спортом, а также являлась к моменту "погружения" профессиональной альпинисткой.

В полном одиночестве она находилась не только без связи с внешним миром, но и без привязки ко времени. Она не могла определить день или ночь, а также время суток.

По-настоящему экстремальные условия!

Выбравшись на поверхность она рассказала, что пережила целые "эмоциональные шторма". В какие-то моменты она испытывала эйфорию, которая впоследствии сменялась всепоглощающим ужасом. Были периоды галлюцинаций, а также потери сознания.

Жила и готовила пищу рекордсменка в полной темноте, но у неё был специальный экстренный канал связи со спасателями, которые, в случае угрозы её жизни, смогли бы вытащить её на поверхность (она им так и не воспользовалась).

В общей сложности женщина провела под землёй 1 год и 5 месяцев, что стало абсолютным мировым рекордом, который вряд ли кто-то решится повторить в ближайшем будущем.

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