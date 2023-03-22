Агентство Bloomberg со ссылкой на независимые, но очень правдивые и осведомленные источники из правительства Соединённых Штатов Америки, утверждает, что внутри байденовской администрации на полном серьёзе обсуждается возможность каким-то образом разделить активы Илона Маска или, например, оспорить покупку им Твиттера.
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Всё ради того, чтобы просто ему навредить и ослабить его влияние в США.
Также администрацию Белого дома серьёзно беспокоит то, что Илон Маск через компанию Tesla увеличивает свои инвестиции в китайскую промышленность, а также действительно (как и принято у капиталистов) сам решает - пользоваться ли украинскими военными терминалами Starlink, в каком объёме это делать и по какой цене.
Обращают на себя внимание и последние публичные заявления миллиардера, которые касаются не только планов мирного решения кризиса на Украине, но и активной поддержки партии республиканцев.
Сам же Илон Маск имеет обширные связи в Конгрессе и де-факто очень близок к понятию "неприкосновенный". Именно поэтому Байден и его окружение пока что только изучает вопрос и последствия сильного давления на Маска и его компании, но не рискует активными действиями, которые могут грозить действующему президенту и его партии существенными рисками в будущем.