Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
DeepDeep За пост начислено вознаграждение
В администрации Байдена обсуждают возможность принудительно разделить активы Илона Маска
И это не только Starlink и SpaceX
рекомендации
MSI 4080 - цена идет вниз несмотря на курс
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
4070 Ti Gigabyte Gaming дешевле любой другой
-7% на ASUS 3050 = 25 тр

Агентство Bloomberg со ссылкой на независимые, но очень правдивые и осведомленные источники из правительства Соединённых Штатов Америки, утверждает, что внутри байденовской администрации на полном серьёзе обсуждается возможность каким-то образом разделить активы Илона Маска или, например, оспорить покупку им Твиттера.

реклама

Всё ради того, чтобы просто ему навредить и ослабить его влияние в США.

Также администрацию Белого дома серьёзно беспокоит то, что Илон Маск через компанию Tesla увеличивает свои инвестиции в китайскую промышленность, а также действительно (как и принято у капиталистов) сам решает - пользоваться ли украинскими военными терминалами Starlink, в каком объёме это делать и по какой цене.

Обращают на себя внимание и последние публичные заявления миллиардера, которые касаются не только планов мирного решения кризиса на Украине, но и активной поддержки партии республиканцев.

Сам же Илон Маск имеет обширные связи в Конгрессе и де-факто очень близок к понятию "неприкосновенный". Именно поэтому Байден и его окружение пока что только изучает вопрос и последствия сильного давления на Маска и его компании, но не рискует активными действиями, которые могут грозить действующему президенту и его партии существенными рисками в будущем.

рекомендации
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#байден обеспокоен растущим влиянием илона маска на критически значимые отрасли сша #в администрации байдена обсуждают возможность принудительно разделить активы илона маска
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пригожин сообщил о контроле 70 % Бахмута и предупредил о готовящемся контрнаступлении ВСУ на данном направлении
9
Ryzen 7 5800X3D против Ryzen 7 7700Х – нелёгкий выбор между потенциалом и выгодной стоимостью сборки
5
Украина поставила 4 двигателя для турецкого вертолёта – почему «Мотор Сич» до сих пор не уничтожена
3
Видеокарты в РФ сильно подешевели, но геймеры ничего не заметили – GeForce RTX 4090 скинула $360
13
Глава Индонезии призвал отказаться от западных платежных систем, ссылаясь на санкции против Москвы
2
В сеть утёк скриншот GTA 6, демонстрирующий город в ночное время суток
8
Македония отправила в Украину сразу 4 истребителя Су-25 – все самолёты оказались в нерабочем виде
7
Исследование: почти треть работодателей России ожидает сокращения сотрудников до конца 2023 года
11
Майнеры находят новые методы применения своим видеокартам
6
Эксперты назвали производителя HDD с самым высоким уровнем брака
10
Чем Россия может ответить на решение Великобритании поставить Киеву снаряды с ураном
1
Появление часов Huawei Watch 4 Pro на сайте Bluetooth SIG показало поддержку Bluetooth 5.2
+
США опубликовали кадры транспортировки ядерной боеголовки МБР с одной авиабазы на другую
4
Почему GeForce RTX 3070 Ti не подходит для игр в 2К, и есть ли более выгодные альтернативы
28
Новый пакет военной помощи от США включает в себя ракеты, используемые истребителями F-16
3
Под Бахмутом заметили украинские Leopard 2 – ожидается наступление и попытка окружить ЧВК «Вагнер»
1
ЧВК «Вагнер» ожидает контрнаступление ВСУ и просит помощь у Шойгу
5
Украинским танкистам выдали заминированные Challenger 2 – британские секреты не попадут в руки РФ
8
Россияне стали покупать более дешевые телевизоры
12
CCP Games получила $40 млн на создание блокчейн-игры во вселенной EVE Online
+

Популярные статьи

Почему малозаметный Су-57 ВКС РФ вдвое дешевле советского предшественника МиГ 1.42 - Military Watch
3
Какого объема SSD нужен игровому ПК и какие модели можно купить в 2023 году
16
Почему Украина может согласиться на мирный план Китая
44
Wi-Fi 7 — будущее беспроводной связи или бесполезная пустышка
24
Китай прокомментировал "Удар возмездия" России и уничтожение "Кинжалом" тайного бункера НАТО в Киеве
12
Практически бесплатный способ обновить свой компьютер - итоги написания статей на Overclockers
20
Обзор полезных мелочей и инструментов для компьютера, которые я собирал 20 лет
6
Обзор топовой внешней звуковой карты Creative Sound Blaster X5
38
Краткий обзор и тест видеокарты Afox GT 1030
17
5 игр типа GTA, о которых вы могли не знать
4

Сейчас обсуждают

Denis Belokopytov
15:59
Азот
Повышение напряжения до 1,55 В моментально испортило Ryzen 9 7950X3D
Nutty8721
15:57
Так оно и понятно, если его нет - его никто и не заметит...
Почему малозаметный Су-57 ВКС РФ вдвое дешевле советского предшественника МиГ 1.42 - Military Watch
Никита Александрович
15:56
Ну ты и долбоеб
Собрал себе мощный ПК, а играть уже не хочется
Cyborg39rus
15:52
"120 миллиардов долларов" - Мне кажется, что если хотя бы половину из этих деньжат положить на обеспечение армии(если есть кого обеспечивать) - можно мир в труху стереть. Вопрос - Где бабки?
За 2022 год страны-участники НАТО оказали Украине военную помощь на 120 миллиардов долларов
хахахер
15:52
13:13 22.03.2023 Лукашенко предположил, как Россия ответит на поставки ВСУ снарядов с ураном Лукашенко допустил, что Россия поставит Белоруссии боеприпасы с настоящим ураном
В Великобритании обвинили Россию в дезинформации по вопросу о снарядах с обеднённым ураном
Вадим Андриевский
15:52
А ресайз бар для чего тогла , не подскажешь ?
Компания ByteDance, владеющая TikTok, намерена добиться углеродной нейтральности к 2030 году
swr5
15:51
18 уязвимостей нулевого дня в ПО Microsoft задействовали хакеры в 2022 году
Вадим Андриевский
15:51
3070ти имеет ресайзб бар и это нивелирует эту проблему Автор полное дно из какой то дыры.
Компания ByteDance, владеющая TikTok, намерена добиться углеродной нейтральности к 2030 году
jsth
15:50
Ядерное оружие этот не только высокая мощность на единицу массы, но и заражение территории. А вот этому критерию снаряды с обедненным ураном как раз отвечают - они загрязняют окружающую среду. И росси...
В Великобритании обвинили Россию в дезинформации по вопросу о снарядах с обеднённым ураном
Евгений Сом
15:46
Да в роде как уже давно писали что за поставленное вооружение штаты взяли себе сельхоз земли. Или ты думаешь им там все просто так дают? С 2014 года финансовую помощь которую оказывали больше полови...
Почему Си Цзиньпин так и не позвонил Зеленскому
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем