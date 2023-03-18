Недавно стало известно о том, что после начала 2022 года буквально все авиапассажирские американские компании, которые, мягко сказать, "потеряли возможность" использовать воздушное пространство Российской Федерации для перелётов, терпят существенные убытки, но теперь, по утверждениям издания The New York Times, речь идёт о масштабных разбирательствах, которые связаны с "получением несправедливого преимущества и недобросовестной конкуренцией".
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А дело вот в чем.
Такие крупные авиаперевозчики, как Air India, China Eastern Airlines, а так же компания Emirates и другие совершенно спокойно летают в воздушном пространстве Российской Федерации.
При этом они не только экономят топливо, но и делают перелёт из Азии в США дешевле и быстрее.
Текущее положение дел сильно возмущает доморощенных американских авиаперевозчиков, которые гневно заявляют о нарушении "принципов добросовестной конкуренции" и требуют от Белого Дома ввести санкции против всех остальных авиакомпаний и заставить их "летать только теми же маршрутами, которые используют их американские конкуренты", иначе лоббисты авиакомпаний начнут действовать ещё более агрессивно для защиты интересов авиа-бизнеса.