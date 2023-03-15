Чего и следовало ожидать, принципиально

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68

3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68

Вот, собственно говоря, и произошел обещанный "слив" по игре S.T.A.L.K.E.R. 2, который опубликовали на портале Hi-Tech от Mail.ru со ссылкой на сообщество «Вестник „Того Самого Сталкера“» во ВКонтакте.

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Никаких тайн, никакого предвкушения встречи с новым контентом, все уже заранее известно.

Доступны карты, изображения артефактов, костюмы персонажей, информация о будущих дополнениях, огромный архив с разнообразным контентом.

Известен сюжет, моменты появления в игре главных героев и подробности их гибели, изображения аномалий и арты по вселенной.

В общем, кому интересно, смотрите сами.

Разработчики и фанаты игры не договорились и данная масштабная утечка произошла ровно в тот момент, когда и была обещана.

Мутанты:

Скриншоты игрового процесса:

Костюмы группировок:

Оружие:

Появление аномалий:

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