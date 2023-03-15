Вот, собственно говоря, и произошел обещанный "слив" по игре S.T.A.L.K.E.R. 2, который опубликовали на портале Hi-Tech от Mail.ru со ссылкой на сообщество «Вестник „Того Самого Сталкера“» во ВКонтакте.
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Никаких тайн, никакого предвкушения встречи с новым контентом, все уже заранее известно.
Доступны карты, изображения артефактов, костюмы персонажей, информация о будущих дополнениях, огромный архив с разнообразным контентом.
Известен сюжет, моменты появления в игре главных героев и подробности их гибели, изображения аномалий и арты по вселенной.
В общем, кому интересно, смотрите сами.
Разработчики и фанаты игры не договорились и данная масштабная утечка произошла ровно в тот момент, когда и была обещана.
Мутанты:
Скриншоты игрового процесса:
Костюмы группировок:
Оружие:
Появление аномалий: